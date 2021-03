Debido a que aún falta la segunda ronda de vacunación, el alcalde de Apodaca, César Garza, adelantó que no solicitará licencia

César Garza no solicitará licencia hasta asegurar las segundas dosis de la vacuna antiCovid-19

Apodaca.- Al finalizar uno de sus eventos de campaña, el también candidato a reelección por Apodaca, con la coalición Vamos Fuerte por Nuevo León, explicó que su compromiso es esperar a que la segunda fase de la vacunación contra el coronavirus, ya esté garantizada para los adultos mayores.

"No voy a solicitar licencia hasta que no estén aseguradas las segundas dosis, que no sabemos cuándo van a llegar. El programa de vacunación ha sido un desastre en todas partes menos en Apodaca, somos un ejemplo nacional", apuntó.

Informó que esta primera fase, se vacunaron más de 35,000 personas de más de 60 años.

Con respecto a su horario, el edil dijo que, será de lunes a domingo de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde como alcalde, mientras que de 04:00 de la tarde a 08:00 de la noche, realizará sus actos de campaña.