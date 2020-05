Cerveceras ahora son esenciales para el estado de Nuevo León, hoy arranca distribución

Monterrey.- Este sábado, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón anunció que además de las actividades esenciales decretadas por la federación, también abrirán la capacidad de hoteles en un 50% y desde hoy comienza la distribución de cerveza en la entidad.

Tras dar a conocer los protocolos que deberán acatar las empresas que comiencen a operar el lunes, el mandatario dio a conocer dicha información y resaltó que aquellos que no cumplan serán sancionados.

"A partir de hoy las empresas cerveceras continuarán operando al 50% de su capacidad y a partir de hoy se surtirán los negocios para que la raza no haga filas", expresó.

"También se los he dicho aquí a los representantes de los comercios de venta y servicios donde haya cola vamos a cerrar ese negocio y le vamos a retirar el permiso de venta de alcohol. También raza si no quieren ver los negocios cerrados no hagan colas, más vale que estén abiertos y lo hagan de manera responsable" apuntó Rodríguez.

En tanto los hoteles dijo que podrán abrir solo en el servicio de hospedaje y alimentación, los salones de estos así como albercas no estarán permitidos, de lo contrario serán cerrados.

"Abrirán hoteles en una capacidad del 50% con condiciones de no abrir salones, bares ni abrir albercas, no abrir ese tipo de cosas; sino simplemente hospedaje y alimentación en su restaurante también con condiciones de la zona distancia" señaló.

"Haremos una supervisión de los restaurantes en esta semana, y el que que no cumpla tendrá que ser cerrado,todos tenemos que cumplir", dijo.

El mandatario precisó que dentro de los protocolos que deben acatar las empresas están colocar transporte privado para traslado de casa-trabajo-casa, los trabajadores considerados de grupos vulnerables no comenzarán actividades, las mujeres que tienen hijos en edad escolar deberán seguir haciendo home office, los empresarios tendrán que adquirir las pruebas serológicas para sus empleados y toda la compañía tiene que bajar la App Radar.

Así mismo, Rodríguez mencionó que se hicieron varios indicadores con los que se evaluará ir abriendo otras actividades, entre ellos mantener el número de contagios diarios en 120 personas, si estos suben se tendrán que suspender nuevamente.