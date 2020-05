Centros comerciales abrirán en un 30%, pero hasta que cumplan con aprobación del estado

Monterrey.- Aunque el lunes no abrirán los centros comerciales, el estado aseguró que estos podrán hacerlo hasta que firmen un compromiso con la Secretaria de Economía y la Secretaría de Salud.

En rueda de prensa, autoridades estatales precisaron que aún estos lugares no están listos pero que ya se están estableciendo los protocolos para su reapertura, pero solo en un 30%.

"Habrá un protocolo que ya esta establecido para centros comerciales pero no abren el lunes no estamos listos para eso, hasta que no firme cada centro comercial un compromiso con la Secretaría de Economía y Salud", indicó el gobernador del estado, Jaime Rodríguez.