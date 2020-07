Despensas llevan esperanza a cientos de hogares en NL

Monterrey.- Sergio Leija es un trabajador de la construcción que vive en Monterrey, lleva semanas sin tener empleo debido a la pandemia del coronavirus, de pronto escucha de un amigo que la empresa Cemex está repartiendo despensas.

Acudió a la planta de cemento ubicada en Ruiz Cortínes, ahí vio que repartían apoyos a cientos de albañiles más.

"En mi familia somos cinco, tres hijas y mi esposa y yo. Ahorita sí nos la estamos viendo un poco complicado, porque soy el único que apoya en la casa económicamente y no sé hasta cuando vaya a parar esto. Se siente temor por lo que está pasando, más que nada por la familia, porque ellos no saben si hay o no hay. Ojalá se pase esto para que ya haya trabajo", comenta Sergio al recibir su despensa.

La empresa Cemex entregó más de 20 mil despensas a trabajadores de la construcción y comunidades del país como parte de su campaña de responsabilidad social "Echa una mano a México".

"La gente llega muy feliz, con muchas expectativas y al irse te dan las gracias por la ayuda. Me da mucha emoción poder aportar algo", comparte Isabel Rodríguez, Coordinadora del Programa de Restauración Ambiental Comunitaria (PRAC) de Cemex, al participar como voluntaria en la entrega de despesas.

La fuerza laboral de la industria de la construcción en Monterrey recibe una despensa que incluye alimentos de la canasta básica, así como diversos artículos higiénicos de primera necesidad.

"En mi familia está mi mamá, mi hija que está embarazada y yo. Y pues ahorita nos la estamos viendo duras porque sólo yo estoy trabajando en una obra ayudando en limpieza. Esta ayuda que nos están dando es bastante para nosotros porque ayudará a mi familia y es una preocupación menos", explica una empleada.

Miles de despensas adicionales más serán entregadas en todo el país a través de monederos electrónicos, mismos que podrán ser canjeados por comida y productos de limpieza en tiendas de autoservicio.

"Los trabajadores de la construcción son los que están a diario en la línea de batalla, por lo que estamos entregando más de 20 mil despensas a lo largo del territorio mexicano", aseguró Ricardo Naya, Presidente de Cemex México.