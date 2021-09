Define CEE partidos que participarán en elección de Zuazua

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) definió los partidos que participarán en la elección extraordinaria del municipio de Zuazua, la cual se realizará el próximo 7 de noviembre.

Durante Sesión Extraordinaria se informó participarán el PAN, Movimiento Ciudadana, Encuentro Solidario (PES); y las coaliciones “Va Fuerte por Nuevo León”, integrada por el PRI y PRD; y “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, conformada por Morena, Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.

La comisión informó que los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP), y Fuerza por México (FXM), no competirán en dicha elección. El primero porque manifestó que no contenderá; y el segundo como consecuencia, al no contestar al emplazamiento que le hizo la CEE para que indicara si participaba o no en la elección.

En este caso, los candidatos a la Alcaldía de Zuazua en la elección extraordinaria serán: Martha Adriana Torres Manzo por el PAN; Judith Arlae Romano Fuentes por Movimiento Ciudadano; Raúl Oswaldo Cepeda Jiménez por el PES.

Asimismo, Jorge Luis Martínez Gutiérrez, por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”; y Alma Rosa Montemayor Martínez por la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”.

