Protestan vecinos de Valle de San Ángel por castración a oso 'sociable'

Nuevo León.- Ante la inconformidad de la castración realizada al oso "sociable", que fue capturado el pasado miércoles en la colonia Paseo Residencial, en San Pedro, los vecinos de la colonia Valle de San Ángel realizaron una protesta pacifica, colocando moños de color café en diversas partes del municipio.

"La protesta surge porque en principio en la colonia tenemos un proyecto ecológico y con una cultura pronatura, pues obviamente tenemos el compromiso de defender las especies de fauna nativa, como es el oso de la montaña que se desarrolla y crece aquí en la Sierra Madre.

"Es parte del compromiso como sociedad como colonia, el apoyar siempre a la vida y sobretodo a los animales, esa es básicamente nuestra postura", mencionó la presidente de Valle de San Ángel, Patricia Pérez.

Como honor al oso "sociable", que fue castrado y sacado de su hábitat, los vecinos colocaron un oso de peluche en color negro y un moño grande en color café en el ángel que está ubicado en la rotonda de la entrada a la colonia en donde el oso fue capturado.

"Pusimos un osito en el ángel y un moño en honor a ese oso, porque no nos parece a muchos miembros de esta comunidad que estén castrando osos para resolver los problemas, un problema no se resuelve castrando a un animal y mucho menos sacándolo de su hábitat.

"Un animal como es un oso que no tiene voz, que no se defiende, que no tiene nada para responder pues es vulnerado y es afectado en el sentido de que creen que no tiene o nada va hacer nada y eso nos llevó a decir si el oso no habla pues nosotros sí, nosotros no queremos que estén resolviendo los problemas de presencia de osos en la zona de montaña no nos gusta o no creemos que es justo que los estén o vayan a castrar a todos aquellos animales que llegasen a rondar por la comunidad", indicó Pérez.