Ciudades cercanas en Texas y EUA tienen casos confirmados, pero estado no revisa puertos de entrada como aeropuerto, Central de Autobuses y carreteras

Carece Nuevo León de filtros contra coronavirus; riesgo está cerca y no hay revisión

Pese a que hay casos comprobados de coronavirus tan cerca de la urbe regia como San Antonio, Texas, Nuevo León no ha instalado filtros de revisión en los accesos al estado.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud, declaró el miércoles estar listo ante la llegada de posibles casos de coronavirus; sin embargo, en los puntos estratégicos donde hay amplio flujo de visitantes, no se ha contemplado tener filtros de revisión como hacen otros países.

Manuel de la O, titular de Salud estatal, informó que cuentan con 250 trajes especiales para que el personal atienda posibles pacientes; sin embargo, con lo que no cuentan es con puntos de detección ni en el Aeropuerto de Monterrey, Central de Autobuses y las casetas de peaje que convergen al estado.

Eso se comprobó al realizar un recorrido por dichas instalaciones, donde pasajeros provenientes de Canadá y Estados Unidos dijeron que nadie les dio información ni preguntó si algún paciente tenía síntomas de la enfermedad.

Expertos en epidemiología, como el médico Ricardo Téllez, afirmaron que las autoridades sanitarias deben poner especial atención en los aeropuertos, porque es por donde principalmente ingresan pasajeros que han estado en sitios donde se ha presentado la enfermedad o en contacto con personas que lo han padecido.

"Es lo que se hace en Chicago, Los Ángeles, en Nueva York, en todos los aeropuertos grandes donde hay vuelos internacionales, se pusieron esos filtros, los pacientes que presentaban esos síntomas son captados por ahí, si tienes fiebre te la detectan con el termómetro digital", dijo el médico.

Al pedirle entrevista sobre este tema, la Secretaría de Salud del estado señaló que no hablaría de ello, pero en anteriores ocasiones, el titular de la misma, Manuel de O Cavazos, ha reconocido que no tienen filtros especiales por no considerarlos necesarios.

El argumento es que el Aeropuerto de Monterrey no tiene vuelos directos con países donde se ha presentado la enfermedad como China, Corea o Italia aunque sí con Estados Unidos.

En el caso del Aeropuerto de Monterrey, dijo el pasado miércoles De la O, se tienen un módulo permanente donde se atiende a quien presente molestias, no sólo por el coronavirus Covid-19 sino por otras causas.

En el caso de la Central de Autobuses tampoco hay revisión de molestias como alta temperatura, dolores de cabeza o dificultad para respirar pese a que el pasado 21 de febrero se confirmó el caso de un hombre que había viajado a China y el cual fue puesto en cuarentena en el Hospital Metodista de esa ciudad.

Posible caso de contagio en Ciudad de México

Ayer por la noche se informó que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la CDMX se encuentra un paciente hospitalizado por posible caso de coronavirus; sería el primero en el país.

En redes sociales, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que se trata de un sujeto de 35 años que había estado en el norte de Italia.

El hombre, aún no identificado, dio positivo en una primera prueba y se le realizará un segundo control para confirmar el contagio.

´´Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento´´, señala el mensaje. Además, se dijo que están en observación familiares con los que convivió.

Se prevé que la mañana del viernes, durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer el resultado de la segunda prueba, el cual confirmaría o descartaría el contagio.

Otro caso sospechoso estaría bajo investigación de autoridades federales en Hidalgo.