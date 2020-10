Cáncer de mama: Costo promedio por atención es de hasta $115,000

Monterrey.- El padecimiento relacionado con cáncer de mama que genera un mayor costo de atención es la neoplasia maligna de mama, tratamiento que llega a alcanzar un costo de $200,000 pesos, informó GNP Seguros

"Esta cifra que puede representar un reto para las familias mexicanas que deben pagarla de su bolsillo y que puede incrementar dependiendo de las complicaciones que pueda presentar el paciente", señaló la empresa.

Indicó que en el caso de cáncer de mama que ha representado un mayor costo ha sido una neoplasia maligna de mama que generó un costo de atención de más de $7 millones de pesos.

GNP Seguros mencionó que al cierre del primer semestre de este año, atendió cerca de 2,500 casos de cáncer de mama, pagando por su atención más de $290 millones de pesos, cantidad que sumada a lo que se cubrió por este mismo tipo de padecimiento en los últimos cinco años, suma más de $2,568 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en la mujer mexicana, sin embargo, también menciona que, a través del autoexamen mensual, la consulta médica periódica y realizar estudios especializados como la mastografía anualmente son determinantes para la detección oportuna de cáncer de mama, lo que incrementa las posibilidades de superar la enfermedad.

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2018 se registraron 7,311 defunciones a causa de cáncer de mama, de los cuales 99% son mujeres y 1% corresponde a varones.

La mayoría de estos casos se concentran en tres principales grupos de edad: mujeres de 65 años y más de edad, con 2,555 casos; el de 55 a 64 años, con 1,927 casos y el grupo de 45 a 54 años de edad con 1,741 casos.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que anualmente son detectados 1.38 millones de casos nuevos en todo el mundo y calcula que fallecen alrededor de 458,000 personas por esta causa; destaca que, a diferencia de otros padecimientos, la incidencia de cáncer de mama es similar en los países desarrollados y en los que están en desarrollo, solo que la mayoría de los fallecimientos se da en las economías de menores ingresos, ya que en estos países el diagnóstico se realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad.

Entre los principales factores que se pueden considerarse de riesgo porque pueden incrementar la posibilidad de presentar este padecimiento están:

●Presentar menopausia después de los 52 años

●Empezar a reglar a temprana edad (antes de los 12 años)

●Mamá, hermana o hija con antecedentes de cáncer de mama.

●Embarazarse por primera vez después de los 30 años de edad.

●Haber tenido cáncer de útero o en ovarios.

●Obesidad y sedentarismo.

●Tabaquismo

Por otro lado, la Secretaría de Salud también menciona los principales síntomas o señales de alarma:

●Presencia de una masa indolora en la glándula mamaria.

●Una de las mamas se observa diferente a la otra

●Cambios de temperatura de la piel de la mama afectada.

●Hundimiento del pezón.

Autoexploración le salva la vida a Cristina Andrea Rodríguez

Hace tres años Cristina sintió una molestia en el pecho y lo que los doctores vieron como una simple bolita que se curaría con pomadas, resultó ser cáncer de mama.

"Sentí un granito en mi pecho, posteriormente fui la clínica y me dijeron que con una pomada en siete días se me curaba, regrese a los siete días, y me dieron dos pomadas , me dijeron que a los 15 días se me curaba", indicó Cristina, quien logró superar este tipo de carcinoma.

A pesar de este primer diagnóstico, Cristina no quedó satisfecha con esos resultados, por lo que no espero más y decidió acudir a un hospital, en donde le realizaron un ultrasonido y fue entonces que se dio cuenta del inicio de su lucha contra el cáncer.

"Ahí, salió como sospecha... Me mandaron a Gine a hacerme una biopsia y entonces de ahí me mandaron a hacerme ocho quimios a la Clínica 25 del IMSS, y regrese a operarme", mencionó Cristina.

Después de eso, Cristina pasó tres años en observación y ahora al superar esta enfermedad, sabe la importancia de prevenir el cáncer de mama, y por ello hace un llamado a las mujeres para que se realicen la autoexploración y puedan detectar a tiempo el crecimiento de tumores.

Según expertos, para realizar la autoexploración es necesario que las mujeres se paren frente al espejo, poner las manos en la cintura y levantar los brazos e inclinarse al frente y adelante.

Tras ello, deben hacer un movimiento con los dedos, desde la axila van a palpar un movimiento gentil, pero al mismo tiempo sin presionar para observar si hay tumoración, si hay hundimiento, como piel porosa, o cualquier cosa que se vea anormal.

Durante la autoexploración, las mujeres pueden ver un hundimiento, palpación, cambios en la piel, o retracción del pezón.

La palpación puede ser de manera circular, puede ser de arriba hacia abajo o puede ser ondulante, de ahí deben avanzar y checar la mama y al final oprimir el área del pezón para ver si hay salida del líquido.

Además, los expertos señalan que es muy importante también palpar la parte lateral, porque en ese cuadrante es donde el cáncer es más frecuente.

Pide experta a mujeres "cambiarse el chip"y dejar a un lado los tabús para vencer cáncer de mama

Existen varios tabús que provocan que muchas de las mujeres, por miedo o por pena a exponerse no acuden a realizarse chequeos que pueden llevar a una detección oportuna o prevención del cáncer del mama.

Ante esta situación, la coordinadora de Psicooncología del Hospital Universitario, indicó que es necesario que las mujeres dejen atrás los tabús y vean que la principal razón por la que deben acudir al médico es por su bienestar.

"Mucha de la demora es precisamente por no exponerse al aparato, a la presión que se tiene que hacer en ese momento, no solamente por tener que exponer tu mama, sino también porque no les resulta cómodo, esa situación hace que se demore muchas veces el tener oportunamente su exploración.

"Primeramente hay que cambiarnos el chip, esta es una exposición que realmente es una inversión para la vida, el poder detectar oportunamente el cáncer de mama nos hace que podamos tener la opción de curación 100% o la más alta oportunidad de recibir un tratamiento que permita que tengamos una vida con calidad y mucho más sobre vida", indicó la psicooncóloga Adelina Alcorta Garza.

Agregó que cuando los pacientes entienden que es una "inversión"para mantenerse activas y sanas y con calidad de vida, toman el valor y la iniciativa y se vuelven más rigurosas en su exploración o en estar puntualmente haciéndose sus estudios.

Alcorta Garza señaló que el mayor bienestar que puede darse una mujer, a sus hijos y su familia, es la detección oportuna del cáncer de mama.

"La detección oportuna que nos obliga a hacernos el estudio de la mamografía o la autoexploración o asistir con el experto a la exploración, es precisamente el que entendamos que si queremos ver a nuestra familia tranquila y crecer junto con nosotros será mejor que sin nosotros o ellos sufriendo por vernos en una condición de enfermedad", mencionó la coordinadora de Psicooncología del HU.

Ante cualquier anomalía que detecta la mujer, Garza indicó que la mujer debe comunicarlo de manera inmediata al médico o su familia, pues son los mejores aliados en el cuidado de su salud.

"Ellas deben ser sus mejores aliadas en ese autocuidado, igualmente la familia... debe de saber que su mejor equipo es su médico y su familia y siempre deben de estar enterados de lo que están experimentando", comentó.