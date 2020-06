Cancelan sesión de Comisión Anticorrupción

La Comisión Anticorrupción tenía previsto sesionar hoy para dictaminar la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez y su secretario General de Gobierno, Manuel González, por el caso de las "bronco-firmas", sin embargo al no ser completado el quórum, esta fue cancelada

Nuevo León.- De los 11 integrantes de la comisión, faltó la bancada del PAN, PT y Nueva Alianza, y aunque Morena llegó este no alcanzo asistencia.

Antes de iniciar la sesión, al terminar un evento, argumentando que no han recibido respuesta del TEPJF del oficio que mandaron el pasado miércoles sobre el dictamen que se subió al pleno y no alcanzó la mayoría, el PAN dijo que no asistiría a la Comisión Anticorrupción y que ellos ya habían votado por una sanción.

"Nosotros somos muy claros, ya sancionamos al Gobernador y al Secretario de Gobierno, hay un dictamen que subió al pleno pero no dio los votos, ya la sanción se ejerció que era lo que pedía la Sala y se le envío hasta el miércoles ya que se ratifico el acta de la sesión anterior del extraordinario... pero no nos han contestado.

"Ya sancionamos...nosotros seguimos en lo mismo al menos 18 diputados ya votamos una sanción, no nos dieron los 22 que se requerían por lo tanto necesitamos una respuesta por parte del tribunal", comentó el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente.

Agregó que para poder cambiar la sanción se les tiene que notificar por parte del Trife, pero insistió que no le apostarán a dejar a Nuevo León como un estado de ingobernabilidad.

Por su parte el diputado Horacio Tijerina, indicó que en la sesión se buscaría una nueva sanción para llevarla al pleno y que se insistiría en la destitución e ihnabilitación de los funcionarios.

"Hasta donde yo sé es que el presidente de la comisión anti corrupción puso a disposición de la comisión la destitución e inhabilitación para Jaime Rodríguez y Manuel González... lo que nos está pidiendo el tribunal es que nosotros demos la sanción cuanto antes, a la brevedad.

"El presidente del congreso al no alcanzarse los votos en ninguna de las dos turno a la comisión para que presente otro nuevo proyecto en el pleno, esto tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias que es ejecutar una sanción", mencionó el diputado de Movimiento Ciudadano.