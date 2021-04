Calcula estado $100 millones de pesos en daños patrimoniales por incendio en Santiago

Monterrey, Nuevo León.- Como resultado de una primera evaluación entre las secretarías de Desarrollo Social e Infraestructura, el estado indicó que los daños patrimoniales a las viviendas en el municipio de Santiago rondan los $100 millones de pesos.

Estos comprenden a 188 viviendas, de las que resultaron 53 con daño total y 135 con afectaciones parciales, que forman parte de 24 comunidades en las que habitan 997 personas.

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez manifestó que de momento contarán con $150 millones de pesos que son para del Fondo de Emergencias del estado, de los cuales $100 millones se usarán para la recuperación de las viviendas y el resto para comenzar los trabajos de remediación.

Tras presentar el Plan de Acción para la reconstrucción y remediación en zonas afectadas por incendios en la Sierra de Santiago, el mandatario remarcó que en esta suma aún no se contabiliza el daño ambiental.

Respecto a ello, la secretaría de Desarrollo Social informó se dañaron 9,500 árboles frutales entre manzano, durazno, chabacano y ciruelo, así como 5 hectáreas de cedro, ébano y maguey; además de 1 hectárea de ajo.

También se detalló que resultaron afectados 808 muebles y enseres entre aparatos electrónicos y muebles.

Por último, el mandatario precisó que si se contará con recursos de la federación, pero se requieren trabajos emergentes que iniciarán la próxima semana.

"La ingeniera de Conafor y Rodrigo de Fondo Ambiental, sobre el uso de fondos concurrentes, ellos lo van a calcular, en tanto, nosotros no queremos esperar a la decisión federal que tiene una burocracia, ruta, ya esta todo el procedimiento, sin embargo la gente que no tiene casa no puede esperar", concretó.