Buscarían decretar medida de viajar solo dos personas por vehículo

Después de que el alcalde de Apodaca, César Garza, anunciara que los alcaldes acordaron que no aplicarían la medida de que solo viajen dos personas por vehículo hasta que no haya un anuncio público, el director del Instituto de Movilidad Noé Chávez, señaló que de ser necesario se implementaría a través de un decreto.

"Personalmente el día de ayer hablé con todos los alcaldes, especialmente con César Garza, quien me explicó no podía implementarlo hasta que no lo hagamos por decreto, pero si esto no se frena, tendremos que hacerlo por decreto como se hizo con el tema de los cubrebocas. "Hoy estamos obligados a utilizar el cubrebocas en el transporte público, si el doctor así lo decide, se puede establecer un decreto junto con el gobernador que diga que nada más pueden estar dos personas en cada vehículo", comentó el director del Instituto de Movilidad.

La medida de que solo se permitirá viajar a dos personas por vehículo fue anunciada el pasado domingo por el secretario de salud, Manuel de la O Cavazos, quien señaló que a veces van cinco o seis personas y en algunas ocasiones van a una reunión para celebrar algún acontecimiento.

Tras dicha medida el alcalde de Apodaca se pronunció al respecto y señaló que mientras la medida no tuviera una reglamentación o sustento legal no se podría aplicar.

Sin embargo, aunque señaló que es una medida estricta, el Secretario de Salud insistió que es necesaria porque hay familias que siguen saliendo a bordo de su vehículo y no hay necesidad de que estén fuera.

"He observado y recibido muchos mensajes en mis redes sociales de personas que andan en los vehículos, cuatro o cinco personas, andan con los niños, deben estar en la casa, no son vacaciones, no hay clases, algunas empresas no esenciales suspendieron sus labores, no hay razón o motivo para que ande el papá, la mamá y los tres hijos en el vehículo. "Deben de quedarse en casa...eso es importante para disminuir la movilidad, sé que es una medida drástica, dura, pero eso va a ayudar a salvar miles de Vidas de los nuevoleoneses", mencionó.