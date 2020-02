Buscarán etiquetar fondos de municipios para pavimentación

A petición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los legisladores de la 4T promoverán reformas para que el Ramo 33 destinado a infraestructura de los municipios se etiquete para infraestructura vial, baches y pavimentación en lugar de malgastarlo.

El diputado federal del PT, Santiago González, señaló que esto se los pidió el presidente el pasado miércoles por la mañana, cuando se reunieron con él, dado que es el reclamo que mayormente se da en las ciudades del país.

"La idea es que esos $80,000 millones de pesos se dediquen principalmente a tapar baches porque es el principal reclamo de los ciudadanos en el país.

"Hay un reclamo unánime porque mucho del dinero, de acuerdo con lo que le han platicado al presidente, se destina a contratar personas pero no solamente contratan gente externa sino familiares, amigos, compadres.

"Que ese dinero no se utilice para contratar familiares o personal, que no se utilice para la compra de autos, que no haya gastos suntuosos y mucho menos ´comelitonas´ en las que se gaste el dinero y con eso se ahorra muchísimo", comentó el diputado federal.

Por lo que dijo para poder hacer eso efectivamente se tiene que poner un destino al dinero, con la finalidad de que no lo gasten en cosas inútiles para la sociedad y así se permita mejorar las vialidades en todo el país.

"Las calles tienen muchos baches porque el dinero no lo están destinando a tapar los baches, vamos a poner que el dinero sea para la infraestructura vial.

"Son recursos federales y cuando llegan, los municipios toman su decisión en qué van a gastar ese dinero entonces la idea es que si ya saben que es para infraestructura que no lo gasten en otra cosa sino en pavimento, bacheo, infraestructura municipal y alumbrado público", apuntó González.

Serán la Comisión de Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto los que van a trabajar en la iniciativa, por lo que el diputado señaló que se va a encargar que desde ya se empiece a trabajar con la finalidad de que sea creada antes de que termine este periodo.