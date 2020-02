Buscará Fiscalía que sentencia de Diego Santoy vuelva a ser de 138 años

El vicefiscal de Minsiterios Públicos, Luis Orozco, señaló que estarán presentes en los 8 careos que se programaron para el próximo 28 de febrero.



"Por supuesto que la fiscalía estará presente y con la misma intención de obtener no los 71 años sino los 138 por lo menos, que fueron impuestos en la primera instancia de la que me he referido".

En primera instancia, Santoy Riverol, fue sentenciado a 138 años de prisión en el 2010, pero su defensa promovió un amparo y en el 2012 la pena fue reducida a 71 años y 7 meses.

Siete años después, en diciembre del 2019, ganó un nuevo amparo que invalida tanto su declaración como 8 careos.

"Esa sentencia fue combatida a través de un juicio de amparo en el año 2019 y fue resuelta por un tribunal colegiado con sede en Nuevo León, que ordenó dejar sin efecto, entre otras, la declaración que esta persona rindió ante el ministerio público por encontrarse bajo arraigo en un criterio judicial que han optado toma los tribunales federales y también dejar si efectos careos que fueron verificados en ese proceso".

Entre los careos se encuentra el de Erika y Azura Peña Coss, hermanas de las víctimas, Tere Coss, exconductora de televisión y madre de los niños asesinados, la empleada doméstica, un amigo de Santoy y dos policías.