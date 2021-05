Buscan testigos: Familia de joven que cayó de Ruta Playa trata de encontrar a los pasajeros que iban ese día

Monterrey, Nuevo León.-Alma Rosa Noriega, madre de Christian Gómez Noriega, afirmó que el juez le pidió pruebas porque no considera suficiente el video que captó el momento.

"Me dijeron que tenía que recaudar pruebas del camión urbano para que el conductor no saliera libre.

El pasado 15 de mayo, Christian Gómez Noriega de 31 años de edad abordó la Ruta 85 La Playa en el municipio de Guadalupe, sobre la avenida Eloy Cavazos, en un lugar prohibido, el camión se detuvo y volvió arrancar; acción que causó la caída de Christian.

Ahora su familia se enfrenta a un proceso legal en el que el Ministerio Público, le solicitó más pruebas que evidencien la culpabilidad del conductor de la ruta.

El pasado lunes, El Horizonte dio a conocer que en lo que va del sexenio, ha bajado 63% la cantidad de choferes de camión y que esto ha traído una ola de operadores inexpertos que ocasionan accidentes como el que sufrió Christian González.

Noriega explicó que los doctores le mencionaron que el estado de salud de su hijo es de mejoría y esperan que pronto vuelva a abrir los ojos.

Dijo que el día del accidente, una mujer auxilió a su hijo hasta que las unidades de rescate llegaron.

Alma Rosa no pierde la fe y espera con ansias que su hijo vuelva a abrazarlos.

"El doctor me dice que no pierda la fe, las enfermeras y el personal me dicen que no pierda la fe, que Christian es fuerte y está luchando, en cualquier momento puede abrir sus ojitos, ojalá que los abra y yo no la pierdo, tengo la fe muy alta"