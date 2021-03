Buscan cancelar 'chevetarjetas' en San Pedro

Los regidores de oposición en San Pedro contemplan cancelar las "chevetarjetas" y retornar a la entrega de despensas para evitar que se compre alcohol con los monederos electrónicos de ayuda Covid.19.

En entrevista con El Horizonte la regidora Karla Flores señaló que pese a que fue un tema que se trató en sesión de cabildo como urgente, aún no les dan un reporte sobre las acciones para frenar la situación, que dijo se debe solucionar o retornar a la modalidad anterior.

"Voy a lanzar un oficio para exigir lo que quedó estipulado en el Cabildo que fue mi solicitud de que se hiciera una convocatoria urgente para la extraordinaria de la Comisión al Covid-19 y no me han dado respuesta, entonces voy a mandar un oficio, para en calidad de emergencia que nos den una repuesta porque no me han convocado y la sesión fue el martes", dijo Flores.

Si me tiene sumamente preocupada, este y de ser así ponerle un alto y volver al modo anterior, porque esto no puede estar pasando, recalcó la regidora.

Flores mencionó que mañana están convocados a una sesión extraordinaria, en la que anticipó volverá a abordar la problemática.

"Lo primero que yo pedí cuando quisieron pasar o migrar a esta manera de tarjetas en lugar de la despensa fue lo primero que les dije, - ¿Cómo vamos a tener control de que luego en lugar de medicinas o comida o despensas no vayan a estar comprando vicios como tabaco, alcohol? Etcétera y dijeron que estaba totalmente controlado, pues bueno adelante-, y ya ves", remarcó la edil.

En tanto que el regidor Ernesto Chapa sostuvo que pedirán a la Contraloría presente los contratos que manifestó la administración en los que se tenían los lineamientos para el uso de las tarjetas y se espera que a más tardar a mediados de la próxima semana se les dé el informe.

"Ahorita tenemos que exigir ante la Comisión de Contraloría, checar los contratos se hicieron correctamente o no se hicieron.

"Ella dice, Daniela, que estaba todo estipulado, pues hay que verlos, que los presente para verificar si en realidad se hicieron correctamente", apuntó Chapa.

San Pedro insiste: tarjetas sí tienen restricciones

Después que se revelaron nuevos casos que comprueban que los apoyos en monedero electrónico repartidos por San Pedro siguen sin candados para la compra de cerveza, el municipio insistió que el contrato sí estableció restricciones en las tarjetas.

"En los anexos técnicos del contrato con OCSI Soluciones S.A. de C.V. se establece que las tarjetas deberán tener como restricciones: No ser canjeados por efectivo, retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras. No ser canjeados o utilizarlos para comprar bebidas alcohólicas o productos de tabaco", indicó el municipio de San Pedro.

El miércoles, El Horizonte publicó nuevas imágenes donde sampetrinos constatan una vez más que las tarjetas pasan sin problema para adquirir alcohol en supermercados y tiendas de conveniencia.Por lo anterior, se le cuestionó otra vez por las evidencias, dando la misma respuesta. Además a pregunta expresa sobre qué se hará al respecto subrayaron el siguiente mensaje: "El mal uso de la tarjeta por parte de los beneficiarios puede derivar en su baja inmediata del Programa de Apoyos Alimentarios".

Y reiteró que no se han registrado denuncias a excepción de los casos presentados por esta edición.

"Hasta el momento no ha habido otros reportes sobre el mal uso de la tarjeta, con excepción del anónimo al que hace la referencia la nota", concretó San Pedro.