PAN quiere uso forzoso de cubrebocas en NL

NUEVO LEÓN.- La fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local presentará este jueves una iniciativa de reforma a la Ley de Salud, para establecer el uso obligatorio de cubrebocas en Nuevo León.

El coordinador de los diputados albiazules, Carlos de la Fuente, indicó que además de hacer forzoso el portar el tapabocas en la entidad, tanto en vía pública como en espacios concurridos, se contempla establecer ciertas sanciones.

"Estamos preparando la iniciativa, el día de mañana la estaré preparando en la Oficialía de Partes para que el uso de cubreboca sea obligatorio. Esta misma reforma ya se aprobó en estados como Sonora y Colima", dijo el panista.

Y precisó que con esta iniciativa, se pretende homologar los reglamentos municipales, a fin de que se puedan aplicar sanciones administrativas que podrían ser de $800 a $900 pesos.

"Estamos planteando que pueda ser una falta administrativa, que a lo máximo puede ser 72 horas de cárcel o una multa administrativa que ponen los municipios. Así es como la estamos visualizando", detalló el albiazul.

Aunque la iniciativa aprobada en Sonora, no plantea una multa a los ciudadanos que contravengan con la Ley, el legislador argumentó que si no existe una sanción para los ciudadanos, no serviría de nada proponer la iniciativa.

"Si no hay una sanción, difícilmente va a funcionar una reglamentación, es por ello que ya estamos trabajando en la iniciativa pero vemos con muy buenos ojos", dijo.

Dan respaldo con reservas

Ante la propuesta del PAN de establecer uso obligatorio del cubrebocas, legisladores de otras bancadas se pronunciaron a favor y señalan que la respaldan.

En entrevista, la diputada independiente, Claudia Tapia Castelo, dijo apoyar el planteamiento, mismo que debe ser aplicada también a los funcionarios públicos.

"Estas son medidas a las que no se debieron haber llegado, ni siquiera a proponer si todos los demás entendiéramos que no hay que vivir de la puerta de nuestra casa para dentro sino al contrario", manifestó Tapia.

En contraparte, el coordinador de Morena, Ramiro González, enfatizó que el diálogo es la mejor opción antes que imponer sanciones.