Busca gobierno coreano en Nuevo León a mexicanos que pelearon en la Guerra de Corea... ¿para qué los quiere? Entérate

La embajada de la República de Corea está buscando a los veteranos mexicanos que participaron en la guerra en ese país entre los años 1950 y 1953 y que a pesar de ser héroes, fueron olvidados.

De acuerdo con autoridades coreanas la búsqueda obedece a que quieren hacerles un homenaje a 71 años de que estalló la Guerra de Corea.

Ya sea a ellos vivos o a sus familiares les quiere reconocer su sacrificio con la entrega de la bandera coreana y la medalla denominada "Embajador de la Paz".

A dicha guerra fueron enviados 1 millón 800,000 soldados por parte de Estados Unidos; de ellos, 180,000 eran hispanos, y de estos, 100,000 fueron mexicanos.

En esta búsqueda reciente, ya se localizó a cuatro veteranos mexicanos vivos y a familiares de dos fallecidos.

El agregado militar, naval y aéreo de la embajada coreana, teniente coronel Kim Yoon Joo, dijo a El Horizonte que el reconocimiento, aunque tardío, "es de todo corazón".

"Es muy importante para nosotros, porque si no hubiera existido su apoyo, quién sabe, no existiría la República de Corea. Gracias a Dios, no más tardanza, al llegar acá hay algunos veteranos ya fallecidos, pero hay familias", relató.