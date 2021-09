Bronco no descarta ir por la presidencia de México

En rueda de prensa al concluir su sexto informe en el Congreso del Estado, el ejecutivo dio a conocer que buscará por el momento un descanso en su casa de en el municipio de García.

“No sé todavía. Voy a montar a caballo después del 4 de octubre, platicaré con mi gallo, hablaré con mi caballo sin esas pasiones que en el camino de la política te da la improvisación. No soy un improvisado de la política, soy un hombre profesional de la política, me gusta utilizar hoy la nueva tecnología”

Con respecto a sus intereses políticos que velan más allá de una alcaldía o diputación, el Gobernador no descartó ir por la Presidencia.

“No, yo no descarto nada en mí vida y nunca lo he descartado, creo que no sé si mañana vaya a existir. A lo mejor ahorita choco o a lo mejor uno de esos (protestantes) me arroja una bomba y se acabó el Bronco”