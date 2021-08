Próximos 15 días definen todo en NL: se reabren giros o se reducen más los aforos, señala Bronco

Monterrey.- Los próximos 15 días serán decisivos para la actividad económica de Nuevo León pues si en dicho lapso se reducen los contagios, entonces se se eliminarían las más recientes restricciones y hasta se autorizarían las clases presenciales, señaló el gobernador del estado.

El tema de las clases será analizado el próximo lunes en una reunión que el mandatario Jaime Rodríguez Calderón sostendrá con directores de las escuelas públicas y privadas.

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el Bronco precisó que no está pensando en “cerrar todos los negocios” si no bajan lo contagios, como lo dijo en la mañana en una reunión zoom con alcaldes, sino más bien en reducir aforos en caso de que estos sigan a la alza.

Entre los giros que actualmente operan al 50% y les reduciría su capacidad estarían los restaurantes.

Pero afirmó que si la población actúa de manera “responsable”en las siguientes dos semanas, eso no sería necesario y, por el contrario, hasta se normalizaría las actividades.

“Los próximos 15 días, esos 15 días son fundamentales, si en 15 días aplanamos volvemos otra vez a las actividades que en cierta manera están siendo restringidas, y ahí nos la llevamos para poder tener la posibilidad de un regreso presencial de manera escalonada e híbrida. “Podremos regresar si todos actuamos, es importante que si el fin de semana no tienes que salir a nada necesario, no salgas y estoy seguro que si cumplimos vamos a bajar los contagios”, indicó.

El mandatario señaló que no es la intención de su gobierno dañar más la economía, pero que las restricciones actuales obedecen al temor de un colapso del sistema hospitalario y más en la tercera ola en la que dijo que los casos de Covid-19 se fueron hacia arriba “como cohete”

Por la mañana, Rodríguez Calderón sí había amagado de cerrar todos los negocios.

“Si no actuamos se nos va a seguir creciendo (los casos) y entonces ya en 14 días tendríamos que cerrar definitivamente los negocios”, expresó ante los alcaldes. Pero en la entrevista exclusiva afirmó que no quiso decir eso. “No vamos a cerrar, no se trata de eso, fue una expresión dura quizá mal entendida, ya tenemos suficiente experiencia para ir maniobrando, vamos a bajar aforos quizá más fuertes sí, eso sí. “No estamos pensando en que sigue de cerrar, estamos pensando en que sí podemos ser responsables todos, y a lo mejor no hay necesidad de cerrar nada, y a lo mejor de no bajar ningún aforo si todos somos responsables”, afirmó.