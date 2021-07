Bronco: Clases híbridas presenciales dependen de semáforo verde

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, indicó que iniciar el modelo de clases híbridas, que incluiría presenciales, dependerán de si semáforo estatal de salud está en verde.

Mediante redes sociales, el mandatario señaló que será a mediados de agosto que se defina el tema de aforo y horario en las escuelas, esto en caso de que el semáforo epidemiológico permita arrancar con dicho esquema.

"Esto será siempre y cuando estemos en semáforo verde; el plan regreso a clases híbrido continúa, si no estamos en verde tendremos que modificar el plan y buscar soluciones. "El regreso a clases está proyectado para el 30 de agosto. Si es presencial o no dependerá de si estamos en semáforo verde. A mediados de agosto haremos el corte para definir. En estos momentos no podemos dar una certeza de que así será", escribió Rodríguez Calderón.