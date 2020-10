Dice Bronco que AMLO es un presidente ´confrontador´

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón aseguró que el presidente sigue buscando una confronta al no prestarse a la escucha sobre el planteamiento que hace la alianza federalista acerca del pacto fiscal.

Las declaraciones surgen después que Andrés Manuel López Obrador dijo por la mañana que los gobernadores quieren engañar a la gente y aprovecharse de esta situación con fines partidistas.

"El presidente sigue siendo presidente confrontador, nosotros lo hemos convocado al diálogo, él sigue insistiendo en no querer escuchar"

"Esto es más bien un tema financiero tampoco le estamos diciendo que nos debe, pero él sabe que si nos debe, es decir, en el caso de Nuevo León no nos ha dado los recursos que quedamos él y yo, pero para que hacerlo público" aseguró Rodríguez.

El mandatario puntualizó que la pretensión de la alianza federalista es que convoque a una nueva Convención Nacional Hacendaria donde se discutan los recursos -que dijo- se están malgastando e hizo un llamado para que no poner en contra a los estados del sur.

"Sigue tratando de litigar en medios. Nosotros no queremos romper con nadie tampoco pretendemos confrontarnos con nadie, no trate él de confrontarnos con los estados que no producen. Lo que hemos dicho es que se tiene que modificar la fórmula"

"El gobierno federal se queda con la gran tajada eso no lo puede discutir el presidente y esa gran tajada él la está malgastando, porque no se ha resuelto ningún problema de pobreza en ninguna parte", aseguró.

Respecto al argumento que utilizó el ejecutivo nacional en el que afirma que los estados le deben más a la federación por omisiones en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Rodríguez refirió que también el IMSS tiene un adeudo con el estado de 5 mil millones de pesos por el Impuesto sobre Nómina.