Bolsas de abuelita, otra vez ´de moda´

Este 2020 comenzó trayendo un "viejo" producto de vuelta a la escena local. Nos referimos a las denominadas "redes" que eran utilizadas en las décadas de los 70´s, 80´s y 90´s que están volviendo a ser recurridas luego de que en algunos supermercados ya dejaron de proporcionar bolsas de plástico por una prohibición que entra en vigor hasta mayo.

El Horizonte realizó un recorrido por varios puntos de la ciudad donde se venden este tipo de bolsas que utilizaban quienes ahora son adultos mayores, se constató que el producto actualmente se vende como "pan caliente" porque los comerciantes señalaron que la gente no tiene en qué cargar su "mandado".

Es tanta la venta que las bolsas que se ofertan por mayoreo y por menudeo sobre todo en el Mercado Juárez del Centro de Monterrey donde la mayoría acude a comprar este producto.

"Tenemos bolsas desde $10 pesos al mayoreo que son las chiquitas, y solas valen $12 pesos; tenemos otras mas desde $20, $30 y hasta $50 pesos, claro que por el mayoreo le hacemos mejor precio en cualquiera de los tamaños, explicó Alejandro Jorge Álvarez García, encargado de los locales 65 y 69 de este mercado.

Mónica Martínez, responsable del local 72, dijo que desde hace días han tenido un aumento en la venta de este producto pues la gente que acude a ese mismo mercado se encuentra con la sorpresa de que no hay bolsas plásticas pues ya la ley lo prohíbe.

"Ha venido mucha gente desde esta semana, porque ya en el súper no les dan las bolsas de plástico, de aquí mismo, algunos puestos ya no dan ese tipo de bolsas para la fruta o lo que la gente viene a comprar y para no cargar pues vienen y la compran con nosotros", expresó Martínez.