'Bloque Nuevo León': El plan de Samuel para unir alcaldes y pedir recursos para el estado a la Federación

Monterrey, Nuevo León.-El virtual gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló en exclusiva a El Horizonte que buscará conformar un solo frente con todos los nuevos alcaldes metropolitanos, para ir en bloque a la capital del país a pedir más recursos para la entidad.

Sin embargo, el emecista señaló que su idea no es "reventar la liga" ni pelearse con la Federación, pero insistió en que el estado merece un "mejor trato" y que no se le quite la mayoría de los recursos que produce.

Detalló que buscarán solicitar un nuevo convenio fiscal que redunde en más recursos para Nuevo León.

En entrevista exclusiva, el virtual gobernador afirmó: "Mi primer acto más contundente es: hay que ir a la Federación y pedir un nuevo convenio fiscal para tener los recursos y arreglar hospitales, quimios, becas, áreas verdes, carreteras, todo lo que se ocupa para nuestro estado.

"Arreglar la contaminación cuesta dinero, arreglar el transporte público cuesta camiones, arreglar el Metro es meter camiones nuevos, arreglar la seguridad es más policías; entonces, yo le dije a Nuevo León: ´sumémonos y mandemos un mensaje fuerte al centro, de que Nuevo León tiene mucho dinero, pero nos los quita, se va vía Hacienda a México y no regresa´, entonces, si todos nos unimos y pedimos trato justo, y me ayudan los alcaldes, lo lograremos".

Prueba del trato injusto que actualmente recibe Nuevo León, dijo García, es que este año le tocaban $7,000 millones de pesos más por el aumento del tamaño poblacional.

El haber pasado de 5.4 millones a casi 6 millones de habitantes implica, dijo, que el estado reciba esa cantidad adicional, lo cual no sucedió y hay que ir a pedirlos.

Con ese dinero, abundó, se pueden arreglar algunos de los "pendientes" que tiene el estado.

"Nuevo León creció en población bastante, crecimos en cinco años, de $5.4 millones a $6 millones, eso implica en la fórmula de coordinación fiscal $7,000 millones al año que no nos dieron, hay que ir a pedirlos, con esos arreglamos dos o tres broncas de pasada.

García señaló que el reclamo se hará "sin reventar" a la Federación, pero sí con firmeza.

Para ello, convocará a los nuevos alcaldes de la metrópoli regia a que lo acompañen a la Ciudad de México, pues les pedirá trabajar unidad y jalar en el mismo sentido.

"Nuevo León tiene, sin reventar, sí pedir que nos den lo justo y se nos respete como contrapeso, esa va a ser mi chamba y lo voy a hacer con toda mi capacidad, con todas las herramientas que Nuevo León tiene como estado pujante, poderoso.

"Tiene que ir al centro y decir: ´aquí estamos y mucho del dinero que nos quitan hace falta´, tiene que empezar a ser recíproca la Federación con nosotros", señaló el virtual ganador de la gubernatura.

En la entrevista no sólo llamó a la unidad a los alcaldes sino también a sus excontrincantes, del PRI, Adrián de la Garza; del PAN, Fernando Larrazábal; de Morena, Clara Luz Flores; de RSP, Daney Siller; de Fuerza por México, Emilio Jaques, y de Encuentro Solidario, Carolina Garza.

Indicó que hay que darle vuelta a la página y afirmó que no quedó "ninguna rencilla, ni espina"; incluso, afirmó, muchos de los proyectos los retomará para llevarlos a cabo.

- Transición de gobierno de NL comenzará el lunes

El próximo lunes podría estar empezando la transición del nuevo gobierno de Nuevo León, así lo señaló el virtual gobernador Samuel García.

En entrevista con El Horizonte, mencionó que después de recibir su constancia y ser gobernador electo, comenzará a trabajar en la solución de los problemas del estado.

"El lunes tengo que lograr quitar las perezas, quitar egos, todos por Nuevo León, empezar una transición de aquí al 4 de octubre, ayudar en todo lo que pueda para las papas calientes que hay; por ejemplo, el transporte, la seguridad, la contaminación, pues no esperar a octubre para tomarlas, desde ahorita hay que corregirlas", dijo el virtual gobernador.

Para su gobierno "naranja", García ya tiene algunos perfiles que podrían estar encabezando su gabinete, quienes tienen experiencia en la IP, en la academia y en el gobierno.

Como secretario General de Gobierno se perfila Hernán Villarreal, quien, dijo, conoce bien el tema del transporte público, el cual es uno de los principales problemas en el estado.

"Invité a Hernán Villarreal y lo pongo en la Secretaría General de Gobierno porque estoy consciente que para arreglar el transporte ocupas a quien tenga los hilos políticos, jurídicos y financieros; se ganó a pulso su puesto, fue mi coordinador de campaña, conoce a todos los permisionarios, conoce el gran plan integral del Metro, Transmetro y reestructura de las rutas", mencionó García.

En el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, invitó al director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, Alfonso Martínez.

Asimismo, el virtual gobernador señaló que tendrá un gabinete paritario, por lo que en las secretarías de Desarrollo Social y de Educación perfila a dos mujeres.