Se benefician 100 familias con entrega y trámite de testamentos

Monterrey.- Un total de 100 familias se vieron beneficiadas con la entrega y trámite de testamentos gratuitos que impulsó el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes.

Esta cifra se suma al total que ya asciende a 2 mil testamentos en los que el legislador federal ha puesto su apoyo.

"Me siento muy complacido de tener la oportunidad de que me permitan ayudarles en este trámite tan importante para ustedes ya que a través de él dan a conocer la voluntad de heredar sus bienes. Heredan tranquilidad a sus familias y no problemas, esta labor es gratificante" indicó.

Fuentes Solís resaltó que este es un tema sensible para la sociedad e invitó a que quien requiera esta ayuda, puede acceder a sus redes sociales @VictorFuentesNL para realizar el trámite gratuito.