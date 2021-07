Bebé abandonado en parque de Guadalupe es reportado como estable

Guadalupe, Nuevo León.-El bebé que fue abandonado en la plaza de la colonia Benito Juárez 400 en Guadalupe, se encuentra bien de salud.

El recién nacido permanecerá en observación, en el Hospital Materno Infantil, al menos hasta este viernes y posteriormente pasará a resguardo del DIF Capullos.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia mantiene abierta la investigación para tratar de dar con el paradero de la madre del bebé.

Vecinos del sector manifestaron que no se percataron de lo sucedido, sin embargo, no conciben esta situación.

"Qué barbaridad, es un sacrificio eso, yo Dios me dio doce hijos y de doce tengo ocho, cómo los iba a abandonar, a los 45 años tuve mi última hija. Válgame, Dios de mi vida, qué haremos con esta gente y ha de haber sido una muchacha, no creo que una señora de edad haya hecho eso", dijo la señora Amalia Ochoa.

Además, consideraron que la condiciones en las que se encuentra la plaza pudieron propiciar que la mujer abandonara al recién nacido.

"Es el zacate terrible y yo digo que de eso se aprovechó la chica, no sé quién sería, no me doy idea. Entonces para mi es inconcebible, es inconcebible, es algo que yo no puedo y no debo de juzgar porque soy mamá, soy mamá y es el milagro más bonito para las mamás, entonces sí, sí me mortificó mucho porque a plena vista, está rodeada la plaza de casitas", manifestó Luz Gaitán.