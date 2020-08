"Batman Regio" protesta a favor de ciclistas en Av. Constitución

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- El "Batman Regio", quien es personificado por el exregidor Candelario Maldonado Martínez, realizó una transmisión en vivo de la protesta pacífica que realizó a favor de ciclistas ignorados en el área metropolitana de Monterrey.

"Me encuentro cerca de Cintermex, saliendo de Fundidora, y vamos a salir por todo Constitución en bicicleta, me sigue el Batimóvil", dijo el "Batman Regio".

El también activista dijo que la manifestación pacífica es para "hacer ver a todo Nuevo León, a toda la gente que no respeta a los ciclistas, a toda la gente que tira la basura en la calla, a toda la gente que no sabe ni que rollo, y que no nos ayuda a reconciliarnos con el planeta. Esta manifestación es al puro estilo del León, porque hoy no es tiempo de corderos. Hoy es tiempo de leones", dijo antes de emprender su recorrido.

Mientras pedaleaba, Candelario Maldonado habló a la cámara y dijo "no ha seguir maltratando al medio ambiente y sí al respeto de los ciclistas, ¡no más muertes!".

Sin embargo, "Batman Regio" no pudo terminar su recorrido en bicicleta porque se le ponchó una llanta por lo que llamó a no tirar basura en la calle.