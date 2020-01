´Batalla´ San Pedro para cobro del predial

Aunque se levantaron con la intención de ser ciudadanos cumplidos, muchos sampetrinos se llevaron la sorpresa de que no aparecía su expediente catastral, o no estaba correcto, y no pudieron pagar su predial.

Contribuyentes afectados revelaron a El Horizonte que desde temprana hora del 2 de enero y hasta ayer se registraron fallas.

"Primero revisé en la página del municipio y no aparecía, por lo que me decidí a venir personalmente, pero ya en ventanilla me dijeron que no aparecía el expediente por un desfase. Yo dije: ´no me quieren cobrar´, pero me aclararon que después va a poder hacerse el pago", señaló Socorro de los Santos.

El alcalde, Miguel Treviño culpó a la Tesorería estatal por la falla y aseguró que de 14,000 expedientes sólo faltaban por actualizar 1,000.