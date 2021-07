Junio cierra con tendencia a la baja en números de casos de covid en Nuevo León

Nuevo León.De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud en Nuevo León y en opinión de expertos la "severidad" del Covid-19 en el estado va francamente a la baja, pues la letalidad de esta enfermedad en menos de un mes registra una caída del 33 por ciento.

Por lo que la preocupación derivada del aumento en los casos de contagio por coronavirus pudiera resultar engañosa, ya que en ese temor no se está tomando en cuenta que la peligrosidad del virus sí está cayendo, y eso se refleja en que los fallecimientos diarios siguen a la baja y cada vez son menos.

Aunado a esto, expertos aseguran que el Covid-19 es hoy sumamente menos peligrosa, al punto de acercarse a tener el nivel de letalidad de la influenza, padecimiento con el cual se convive desde hace años y que está controlado.

Según los propios datos de la Secretaría de Salud, el índice de letalidad en Nuevo León disminuyó en un tiempo récord, pues por cada 100 contagios, en la primera quincena de junio se registraron 5.3 muertes, mientras que en la segunda quincena fue de sólo 3.5 muertes por cada 100 contagios, que son 33% menos.

Así mismo, en casos promedio al día del 1 al 15 de junio se registraron 134 contagios, mientras que del 16 al 30 del mismo mes fueron 172 casos, lo que representa un aumento de 28 por ciento.

Frente a esto, las muertes pasaron de un total de 108 en la primera quincena de junio, a sólo 92 en la segunda, lo que representa una disminución del 14 por ciento.

"Cuando el H1N1 que salió aquí envíen a los pacientes a sus médicos, pues los médicos tampoco no sabíamos que hacer, porque no había ni siquiera experiencia y se batallaba mucho en enviar las muestras porque no sabían cómo enviar las muestras para que fueran analizadas de forma correcta.