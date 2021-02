Ayuda agua ácida a curar pie diabético

Monterrey.- El año pasado Luis Cabello, de 63 años de edad, perdió uno de los dedos de su pie derecho por culpa de una herida que se complico debido a la diabetes y estuvo a punto de que le amputaran toda la pierna.

Sin embargo, gracias a que utilizó el agua ácida creada por los médicos regios, Gabriel Marcelo Garza Saldaña y Héctor Villarreal Bermea, logró salvar la extremidad.

A Cabello, le diagnosticaron pie diabético y de inmediato acudió con los médicos de un hospital privado quienes ordenaron amputarle uno de sus dedos, porque ya estaban gangrenados.

"Al tercer día, si no tenía cambio me iban a amputar la pierna y yo no quise", recordó Luis Cabello.