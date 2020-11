Congreso local avala polémica ley de fósiles; Se esperan litigios en la corte

NUEVO LEÓN.- PAN afirma que normativa protegerá grabados antiguos; Morena y PVEM aseguran que articulado permitirá la comercialización de vestigios

Por mayoría de votos, el Congreso de Nuevo León aprobó la polémica reforma a la Ley de Patrimonio Cultural del estado, conocida como ley de fósiles.

La modificación fue avalada por 32 votos a favor y seis en contra, durante la sesión ordinaria del día de ayer.

De acuerdo con los diputados del PAN, promoventes de la reforma, aseguraron que los cambios legislativos buscan proteger y reconocer grabados en piedra caliza que abunda en Nuevo León, sin embargo, los detractores que se oponen afirmaron que esto da pie a la comercialización de dichas piezas, además, señalaron que la regulación de los fósiles es de competencia federal por lo cual la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentará una controversia constitucional.

El diputado panista, Luis Susarrey, fue quien presentó esta iniciativa el pasado mes de septiembre, y en tribuna explicó que esta legislación era importante de aprobar pues anteriormente los grabados o estampas no estaban siendo protegidos.

"Estas especies no son hoy restos protegidos por la Federación, es decir al no ser consideradas como fósiles y al no existir un decreto presidencial que los proteja y al no existir tampoco una legislación federal en materia de paleontología, estos bienes están en un limbo jurídico", enfatizó el panista.