Inundan 'autos chocolate' urbe regia, son detonante en incremento de tráfico vehicular en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.-Cifras en poder de El Horizonte revelan que el caos vial que se vive a diario en la urbe regia ha empeorado en buena medida por el creciente número de vehículos de procedencia extranjera, tanto regularizados como "chuecos".

Además, a esos autos legalizados hay que sumar unos 200,000 conocidos como "chocolate" que no pueden ser dados de alta en el Instituto de Control Vehicular (ICV), porque ingresaron al país sin hacer en la frontera el trámite llamado "pedimento de importación" ya sea porque no cumplía con los requisitos o porque sobrepasan los 10 años de antigüedad permitida.

Esta última cifra la proporcionó la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) que defiende a propietarios de autos "chuecos". En total, en el estado habría 595,206 vehículos entre regularizados y "chocolates".

Dichos vehículos son calificados por empresarios del sector automotriz como "chatarra y problemáticos" pues les achacan que generan más contaminación de la permitida y a veces son usados para cometer actos delictivos.

"Fue algo que luchamos mucho contra esa regularización porque en Estados Unidos, los vehículos con 10 años de antigüedad, esos vehículos ya son para ellos chatarra, ellos los destruyen, pero México los compra, los pasa, valen muy baratos, traen mucha contaminación.

Aunque también, hay quienes los defienden pues señalan que representan una alternativa económica y necesaria para quien no puede comprar un auto a precios del mercado nacional.

"En Nuevo León rueda alrededor de 200,000 vehículos de procedencia extranjera que no están regularizados y el propósito de la Onappafa es que tengan una legalización para que su uso sea transparente y dentro de la ley, para evitar cualquier conflicto o malentendido con la autoridad", señaló el pasado 21 de julio, en rueda de prensa, el líder de la Onappafa en Nuevo León, José Guadalupe Barrios Núñez.

Cifras proporcionadas por el ICV a este medio revelan que por lo menos los autos legalizados, que es de los que se tiene control, han ido en aumento en la última década.

El experto en movilidad, Gabriel Todd, señaló que las autoridades tienen frente a sí un reto con este tema porque generalmente se preocupan por hacer más calles o ensanchar las que ya existen, pero no en moderar el crecimiento de este tipo de unidades.

Señaló que debe haber mayor rigurosidad con este tipo de vehículos.

"Por supuesto que los autos que son muy antiguos o están en mal estado como pueden ser estos, tienen riesgos mecánicos, hay temas en contaminación ambiental, tenemos que cuidar ese aspecto.

"Al tener un auto viejo legal, debemos asegurarnos que sea un auto que no contamine y que mecánicamente no genere ningún riesgo ni para el conductor, ni para la población", señaló Todd.

Con el fin de evitar que siga la proliferación de los automóviles "chuecos", el director del ICV, Rubén Zaragoza Buelna, afirmó que constantemente realizan operativos contra estas unidades que de plano no tienen ningún registro.

"Sin embargo no cuenta con un pedimento de importación, no se puede registrar, de hecho en la ley que tiene que ver con delincuencia organizada hay delitos específicamente para las autoridades públicas que registren vehículos sin verificar que sean legalmente importados", sostuvo.

Ante el señalamiento de que este tipo de autos generan problemas de contaminación, saturación vial y hasta inseguridad, Zaragoza Buelna, afirmó que ellos facilitan la regularización de los autos extranjeros que tienen hasta 10 años de antigüedad porque un decreto federal aprobado en el sexenio de Vicente Fox lo permite y no porque los estados lo promueva.

Además, señaló que Nuevo León es de las entidades que llevan mejor control de este tipo de vehículos por eso su tasa de crecimiento es inferior a la de otros estados.

Ante las promesas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de realizar una legalización masiva de automóviles extranjeros con una antigüedad menor a 15 años, cámaras empresariales como Coparmex y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se pronuncian en contra y afirman que se estaría avalando la ilegalidad, y se golpearía al mercado interno de vehículos.

"Es algo que creemos que puede distorsionar el mercado, distorsionar los precios y que no deja un piso parejo para la gente que está haciendo las cosas, los que venden carros, por ejemplo, no hay un piso parejo y si unos tienen que hacerlo de manera correcta, incluyendo impuestos y todo, y otros lo están haciendo en un marco no legal", afirmó el director de Coparmex Nuevo León, Iván Rivas.