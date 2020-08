Dan marcha atrás a clases presenciales

Autoridades estatales ahora argumentan que se busca no poner en riesgo a docentes y estudiantes

Aunque el estado había anticipado que ya analizaban un regreso a clases de manera presencial, ayer jueves dio reversa a esa posibilidad.

El pasado miércoles, Jaime Rodríguez, gobernador del estado, declaró que se revisaba el retorno de los estudiantes a las aulas, para que estos acudieran tres días a la semana a través de dos grupos, sin embargo ahora dijo que no sería así.

Luego de reunirse con alcaldes metropolitanos, el mandatario subrayó que no habrá clases presenciales, al menos por ahora, puesto que no se pondrá en riesgo la integridad ni de docentes como de los alumnos.

"No tendremos regreso a clases presencial. He dicho muy claramente que estamos valorando con gente experta, tomaremos la decisión cuando sea necesaria tomarla y no lo haremos si tenemos ni siquiera el 1% de posibilidades de poner en riesgo a alguien", expresó Rodríguez Calderón.

Agregó que esta decisión se aplicará a todos los niveles educativos, por lo que se descartó también que estudiantes de preparatoria o universitarios regresen a las aulas.

"No pondremos en riesgo a ningún maestro a ningún niño de ninguno de los niveles educativos en Nuevo León seremos capaces de vencer el virus y su consecuencia", apuntó el mandatario estatal.

La decisión fue secundada por la Secretaría de Salud, quien afirmó que se hará el consenso con expertos para determinar cuando será factible el regreso a las aulas.

"Las clases presenciales -que no va a haber en Nuevo León-, están en consenso el grupo de expertos en educación junto con el Consejo de Seguridad en Salud para valorar, tomar la mejor decisión por expertos, con recomendaciones internacionales y con medidas que han tenido éxito en otros países", remarcó Manuel de la O Cavazos, titular de la Secretaría de Salud.

Desde el 17 de marzo se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos y se tomó la decisión de efectuar clases mediante diferentes canales del estado.

Incluso aunque antes de la pandemia se tenía estimado concluir el ciclo escolar 2019-2020 el 6 de julio, este se cambió al 19 de junio, y finalmente se decidió dar por terminado este periodo el 5 de junio.

Posteriormente, la Secretaría de Educación anunció que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 comenzará el 24 de agosto, el cual se confirma será virtual.