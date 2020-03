Aumentan a 14 los casos confirmados de coronavirus en Nuevo León

Como parte de la actualización de los casos de coronavirus en la entidad, el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que se sumaron dos casos confirmados más en Nuevo León, por lo que la sume asciende a 14 pacientes con la enfermedad.

En rueda de prensa, el funcionario precisó que dos de estos permanecen en un hospital privado en estado delicado, no obstante no especificó las complicaciones que los mantenían ahí, ya que dijo que no tienen síntomas que requieran su entubación o ventilación mecánica.

"Tenemos 2 pacientes internados en un hospital privado están en estado delicado, uno es un paciente masculino que viajó a Estados Unidos y estuvo fuera del 1 al 6 de marzo, presentó síntomas un día después del viaje, este paciente tiene dos contactos asintomáticos; el otro paciente es una paciente femenina de 27 años de edad que estuvo en España y tiene un contacto asintomático", refirió.

"Estos pacientes no están entubados no están bajo ventilación mecánica, es decir no están bajo de un ventilador mecánico", dijo De la O.

De igual forma, detalló que el paciente italiano que presentó síntomas de dolor de garganta, así como fiebre que fue detectado en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo dio negativo en la prueba, por lo que ya se retiró de la ciudad.

Respecto a los ciudadanos que no tienen seguro social, afirmó que pueden acudir a los hospitales públicos, pues aunque aún no se firma el acuerdo con la federación, si se enviaron recursos para el Insabi.

"La población abierta que no tiene seguridad social para atender los hospitales Metropolitano, en el Hospital Universitario, el Insabi ya nos mandó el recurso, ya empezó la administración de los recursos aún no hemos firmado el convenio pero ya liberaron el recurso estamos próximos a firmar el convenio", aseguró el funcionario.

Hasta la fecha, en Nuevo León la totalidad de casos registrados es de 88, de los cuales 14 han sido confirmados, 52 casos negativos y 22 que están en análisis.