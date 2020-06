Asombra a vecinos captura de avispón gigante al sur de Monterrey

La presencia de una enorme avispa provocó asombro entre vecinos de la zona sur de la ciudad de Monterrey.

Un hombre identificado como Julio Gamboa capturó a una de ellas y posteriormente la exhibió en redes sociales.

No hay hora que no llegue y plazo que no se cumpla, al parecer tenemos ya al abejorro japonés mandarina, vean el tamaño menciona en el video.

El hombre hizo énfasis en el gran tamaño del aguijón y mencionó que podría tratarse de un ejemplar del avispón asiático gigante, conocido como vespa mandarinia.

La imagen ha comenzado a viralizarse en redes sociales.