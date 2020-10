Aunque hoy todas las políticas de restricción y confinamiento parten de creer que asintomáticos sí contagian, la realidad es que no hay un consenso médico contundente

Asintomáticos de Covid: ¿contagian o no?; expertos no se ponen de acuerdo

Monterrey.- Aunque la mayoría de la gente ´´le tiene miedo´´ a los pacientes asintomáticos de Covid porque se piensa que transmiten el virus, la realidad es que ni los médicos ni los expertos del sector salud logran ponerse de acuerdo al respecto.

Si bien existe un grupo de especialistas que ven peligro de transmisión del virus en los contagiados que no presentan síntomas, también existen expertos y médicos que creen que no representan mayor riesgo, por lo que no se justificarían las medidas de encierro extremo decretadas en varios países.

En Nuevo León, por ejemplo, el secretario de Salud, Manuel de la O, le ha atribuido a los asintomáticos hasta el 80% de los contagios.

Pero un estudio hecho por el decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, en Bilbao, España, Jon Ander Etxebarria, arrojó que los asintomáticos de Covid-19 no contagian y que se utiliza erróneamente el término.

"Se puede dar a equívoco la utilización del término asintomático con el de presintomático: el primero es en la total normalidad de salud, por lo que no tiene la enfermedad y, por tanto, no contagia (el Covid-19)´´, afirmó.

Según el científico español, aún con leves síntomas el nivel de contagio es muy bajo.

Su estudio concluyó que para ser contagiado por alguien con ligeros síntomas se tendrían que dar condiciones de "relación personal íntima" y en el interior de un inmueble.

Ni la OMS ni Gatell logran postura firme; aún hay dudas

Apenas en junio pasado, Maria Van Kerkhove, jefa de la Unidad de Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la OMS, afirmó que era ´´muy raro´´ que los pacientes asintomáticos contagiaran a otros.

´´A partir de los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente transmita a un individuo secundario, es muy raro", dijo, para un día después agregar que ´´aún no había una respuesta a ello´´.

En México, el 12 de julio pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró que "no hay una resolución´´, pero que, en su caso, ´´si encontramos a una persona que es positiva en la prueba, la consideramos contagiante y también recomendamos el aislamiento preventivo´´.

´´Sin embargo´´, reconoció, ´´todavía, insisto, no se tiene un conocimiento claro´´ sobre si los asintomáticos transmiten el virus.

Asegura epidemiólogo que carga viral es 'menor' en asintomáticos

Según el infectólogo y epidemiólogo regio Ricardo Téllez, una persona diagnosticada asintomática con Covid-19 sí "podría" contagiar a otra, pero lo que es un hecho es que su "carga viral" es mucho menor y también la posibilidad de transmisión.

"Sí pueden contagiar (los asintomáticos), pero obviamente a un nivel más bajo que un paciente que ha sido sintomático´´, afirmó.

El especialista manifestó que dado que el virus es impredecible, también existen los pacientes que muestran síntomas leves y por ello se confunden con otras enfermedades.

"Alguien puede traer solamente fiebre, alguien que empieza con dolor abdominal y diarrea, entonces son tan inespecíficos los síntomas de SARS-CoV-2 o Covid-19 que desgraciadamente hay personas que lo confunden con una gastritis, diarrea, con una intoxicación alimentaria o con algún otro virus", indicó.

Agregó que aún faltan muchos estudios sobre el tema, pero lo que sí está comprobado es que ´´si tienen menor carga viral, no desarrollan los síntomas´´.