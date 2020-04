Así se prepara personal de funeraria para cremaciones por coronavirus en NL

Monterrey.- Aunque en Nuevo León solo se han registrado seis defunciones a causa del Covid-19 (coronavirus), algunas funerarias ya están preparadas de ser requeridas para algún servicio a causa de muerte por el nuevo virus que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

Blanca Valentina Gámez Ramírez, Asesor de Previsión Funeraria de Gayosso en Monterrey, nos platicó sobre cómo ésta pandemia ha venido a cambiar un poco el método de trabajo en las funerarias, por lo cual ya han sido capacitados y prevenidos, ante el virus que ha cobrado la vida de más de 13 mil personas en todo el mundo y 273 en México.

Ante un panorama tan preocupante, Gámez enfatizó que los regiomontanos aún no se animan a prevenir contratando servicios funerarios, que de requerirlos de emergencia podrían ser más costosos.

Entre los mayores obstáculos para las personas en contratar estos servicios con tiempo, es que temen a descapitalizarse, dijo.

Platicó sobre que la agencia funeraria para la que trabaja, ya cuenta con personal preparado ante cualquier situación emergente por la pandemia, tanto a nivel nacional, como local. Y hoy más que nunca continúan promoviendo la previsión externado que no le gustaría que ocurriera aquí lo que pasó en países como Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, quienes tienen una mayor tasa de mortalidad en cuanto a esta enfermedad, y en donde muchas funerarias se vieron saturadas con cuerpos de fallecimiento por Covid-19, por lo que asegura que Gayosso ha invertido en un producto que acelera el proceso de la cremación.

Informó que como las personas fallecidas por Covid-19 no pueden ser veladas a causa de las medidas tomadas por gobierno de Nuevo León, se hace un proceso de cremación directa.

Pasos para una cremación por Covid-19 en Nuevo León

Blanca Gámez platicó que el personal de la funeraria que recoge el cuerpo del fallecido por Covid-19, deberá portar un traje especial en color blanco, que llevará puesto desde el punto de partida hasta el hospital donde haya fallecido el paciente.

Comentó que el Hospital Universitario ya construyó un área especial para fallecidos con Covid-19, en donde los cuerpos estarán aislados de los demás que se encuentran en el anfiteatro.

Personal del hospital, deberá entregarle el cuerpo a la funeraria embolsado y empaquetado. Y después se hará la cremación directa.

"Ellos (los familiares) no se pueden despedir, nadie se puede despedir y entra directamente aquí (funeraria) a cremación. Y no se velan la cenizas, se le hacen entrega directa a los familiares", dijo.

El cuerpo es aislado desde que muere, por lo que la representante funeraria desconoce si a los familiares se les permite reconocer el cuerpo antes de firma de papelería, pues de ellos solo depende de recibir los documentos, el cuerpo y entregar las cenizas.

De acuerdo con el documento de la Prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres por Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dicho que:

"Si la familia desea solamente ver el cuerpo, sin tocarlo, puede hacerlo siempre que tome en todo momento las precauciones normalizadas, en particular la higiene de las manos. Hay que dar instrucciones claras a la familia de no tocar o besar el cadáver. No se recomienda el embalsamamiento, para evitar la manipulación excesiva del cadáver. Los adultos mayores de 60 años y las personas inmunodeprimidas no deben interactuar directamente con el cadáver".