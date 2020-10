Después que el jueves la Conagua reveló que se extraería agua de la presa El Cuchillo para contribuir a liquidar las aportaciones del tratado internacional de aguas, este lunes, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que esto no será así pues se deben respetar los convenios que ya existen

Afirma NL que no se extraerá agua de El Cuchillo para Estados Unidos

Monterrey, NL.- En rueda de prensa al término del pronunciamiento de la sociedad en favor de Nuevo León contra la federación, el mandatario señaló que la habló con la directora del organismo, la cual le aseguró que esto no sería así.

"No la va a quitar no tiene porque quitarla no es su facultad, al a presa El Cuchillo nace a partir de un convenio entre la federación, estado y los beneficiarios del agua, que son precisamente los que autorizaron a la construcción de la presa, con ciertas condiciones, entonces esas condiciones son las que se tienen que respetar y en respeto a ese convenio se tienen que darse", precisó.

Rodríguez mencionó que el convenio que existe es de otorgar aguas abajo al Distrito 26, cierto número de millones de metros cúbicos si le presa El Cuchillo tiene un excedente en el almacenamiento mandar aguas a la presa La Amistad, la cual de momento tiene 110% de su capacidad.

"Nosotros estaremos defendiendo el agua como ya lo hicieron varios ciudadanos de Nuevo León al inconformarse con eso, nosotros lo que hicimos de manera institucional poner alerta a la directora de la Conagua"

"Ella nos aseguró que no hay tal propósito, en todo caso será la reserva que se tenga en la presa para las actividades que están convenidas en este convenio; que no son estas de mandar agua de aquí para Estados Unidos" concretó.