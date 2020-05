Aseguran oso para realizarle pruebas y poder identificar ejemplares

La madrugada de este martes, un oso fue asegurado por Parques y Vida Silvestre del estado, en la parte alta de la colonia La Toscana, para realizarle una serie de pruebas y posteriormente identificarlo y así poder contabilizar el número de ejemplares en la zona.

Pues indicó que hasta el momento se tiene señalado que se han tenido 15 avistamientos en lo que va del 2020.

"La captura es para el manejo de la especie, su identificación y su valoración médica, para saber cuál es la condición de salud del ejemplar... los osos han bajado o estado en la población, se está valorando para saber cuántos ejemplares tenemos en la zona.

"Es incierto el número correcto (de ejemplares) dado que muchos ejemplares no están aretados, es precisamente por esto que nosotros hacemos el areteo del ejemplar para poder identificar que no sea el mismo oso que se está viendo en diferentes lugares", comentó el director de operaciones de Parques y Vida Silvestre, Alfonso Rodríguez.

Tras el aseguramiento, al oso se le se tomaron muestras de sangre, de pelo y algunos otros muestreos y se dio a conocer que el oso tiene un peso de 200 kilos y una edad aproximada entre los 13 años.

La captura se dio a través de un dispositivo trampa que se coloca con un cebo atrayente, en dónde el oso al entrar a la trampa y jalar el cebo para comerlo, acciona una puerta que cae y el oso es atrapado dentro del interior, pero sin provocarle ningún daño.

El director de operaciones de Parques y Vida Silvestre señaló que el ejemplar será liberado esta misma tarde, pues se está en el proceso de esperar a que pase la anestesia.

"Se liberará aquí mismo en la zona donde fue capturado, mediante un sistema en dónde se le va hacer al oso sentirse no bienvenido en la zona para evitar que ese oso vuelva a este mismo sitio", mencionó.

Agregó que la idea es que la ciudadanía apoye inmediatamente cuando vea un oso, llamando al 911 donde se activa un protocolo, en conjunto con Parques y Vida Silvestre, las Protecciones Civiles del estado, y la Facultad de Veterinaria de la UANL, para llevar a cabo el seguimiento y manejo adecuado de estos ejemplares.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a cuidar el tema de la la basura para que no esté en lugares abiertos, alejarse y no acercarse al oso, no tomarse selfies, hacer ruido al momento que lo vean.