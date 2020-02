Asegura UANL que comprobará gastos ante Auditoría Federal; ASF acusa anomalías en subcontrataciones

Al ser señalada por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de cometer daño al erario por más de $200 millones de pesos, dentro de la cuenta publica 2018, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que aclarará en tiempo y forma las afectaciones.

El órgano fiscalizador detectó que la universidad no logró sustentar el uso de recursos, en la contratación de diversos servicios a las empresas DMP Business, Comercializadora Dankal y proyectos Tecnológicos Do It.

Por medio de un comunicado la casa de estudios indicó que en breve tiempo entregarán la documentación faltante, para explicar los datos requeridos por la ASF.

En el escrito, la UANL, que encabeza Rogelio Garza Rivera, señaló que el proceso de revisión a la cuenta pública no ha concluido y que cuenta con la documentación debida para solventar las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador federal.

"Nuestra Máxima Casa de Estudios ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de la documentación comprobatoria correspondiente para solventar las observaciones preliminares de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, durante el proceso de fiscalización de la cuenta pública 2018, mismo que no ha concluido", apuntó la institución educativa.

La universidad precisó que hasta el momento se ha acreditado el 79% de las observaciones indicadas por la Auditoría, y que en un plazo no mayor a 30 días entregará el 21% de la documentación restante para aclarar las dudas hechas por el órgano fiscalizador federal.

"Durante el transcurso de la auditoría, la UANL ha presentado hasta esta fecha, la documentación que acredita 79% de las observaciones realizadas, quedando por solventadas por la ASF. Respecto al 21% restante, nuestra institución realizará las aclaraciones pertinentes y presentará información adicional una vez que la ASF haya notificado el Informe Individual, en los términos del Artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que otorga un periodo de 30 días hábiles para tal efecto.

"En relación a la auditoría forense practicada a esta institución se señala que solamente se determinó un 9% pendiente por aclarar respecto al universo seleccionado. La Universidad Autónoma de Nuevo León ratifica su compromiso con una gestión institucional responsable, principalmente con la transparencia y la rendición de cuentas, con la seguridad de que las observaciones preliminares señaladas por la Auditoría Superior de la Federación quedarán solventadas en su totalidad en el periodo de tiempo señalado anteriormente", subrayó la casa de estudios.