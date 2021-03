Asegura federación que 4,680 vacunas se pueden utilizar

Las 4,680 vacunas del laboratorio Sinovac que planeaba regresar el estado por venir con otra temperatura, si se pueden utilizar afirmó el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura (Cenaprece).

En el informe diaria sobre Covid-19 en México, López explicó que las hieleras en las que se transportan las dosis se envían con las normas congelantes y un data logger que registra los datos de las condiciones, y al revisarlo se dictaminó que fue breve el tiempo en el que reportaron grados distintos a lo establecido, por lo que si pueden ser aplicadas.

"Este data logger que dice la temperatura,- muchas veces de ese momento-, puede estar marcando tres cosas diferentes: puede marcar o la temperatura máxima del trayecto, desde que se prendió el data logger desde que se prendió, hasta que se apagó; la temperatura mínima o la temperatura promedio.

"Cuando suceden estas cosas, que se llaman accidentes de la red de frío se reportan en las entidades, se revisan los datos y se dictamina si en efecto hubo un accidente que amerite anular estas vacunas, la decisión fue que no que estos momentos de temperatura no fueron suficientes o no fueron,- digo suficientes en tiempo, ni en intensidad-, como para inactivar la vacuna", detalló.

El director del Cenaprece indicó que las vacunas son puestas a prueba de termosensibilidad por el proveedor previo a entrega, donde se somete a las dosis a diferentes cambios de temperatura, y Sinovac comprobó que no perdía su potencia probada a 25 grados centígrados durante diez días.

Señaló que además de Nuevo León, otras entidades como Tamaulipas y Oaxaca se confirmaron lo que se llama excursiones de temperatura, es decir, cuando salen del rango de grados.

"Las temperaturas con las que estuvieron en estos tres estados nunca pasaron de 12 a 13 grados y fueron menos de una hora, dos horas.

"Si insiste a nivel estatal que no lo quieren utilizar, pues hay mucha necesidad de vacuna y las podremos utilizar en otro lugar pero en principio la sugerencia es que se siga utilizando porque ya está allá en Nuevo León", precisó.

Cabe mencionar que también Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Campeche se reportó la misma situación, de las que se revisaron los datos y no se localizaron problemas a considerar.