Asegura estado que mañana dará respuesta a padres del CARA

Madres de familia acuden a Palacio de Gobierno y piden que se atiendan sus peticiones, ya que la Secretaria de Educación no les ha dado respuesta tras plantón

Debido a que no recibieron respuesta por parte de la Secretaria de Educación, María de los Ángeles Erisúrriz tras el plantón que realizaron, diversas madres de familia del Centro de Alto Rendimiento Académico se presentaron en Palacio de Gobierno para que una autoridad estatal les de apoyo en la problemática que enfrentan.

Este miércoles, El Horizonte publicó que la situación con el plantel que alberga el Programa de Talentos se tensa cada vez más, pues los padres observan que con el cambio de currícula sus hijos están estresados, y hasta con depresión, ello aunado a que enfrentan el acoso por parte de algunos maestros.

Por ello, durante la mañana Astrid Ramírez abordó a Manuel González, Secretario General de Gobierno para hacerle conocer las dificultades y la desatención que atraviesa el CARA, a lo que el funcionario respondió no tener información del tema, no obstante aseguró que mañana les daría una respuesta.

"No nos han dado solución, por eso venimos a hacer la petición para que ustedes nos apoyen venimos a sacar una cita aprovechando que usted nos puede escuchar son varios puntos del principal es que la Secretaria ya nos comentó que SE Talentos está fuera de primaria, la situación se ha ido agravando en este ciclo escolar y yo no nos quieren hacer caso", puntualizó Ramírez.

"A nombre del gobernador me comprometo aquí con todos los medios a que usted tiene una respuesta mañana hay que me preguntar porque no estaba enterado de esto", respondió el funcionario a la madre de familia.

En tanto, en entrevista Ramírez señaló que ya retiraron su manifestación afuera de la Secretaría, ya que la titular de la dependencia se los solicitó, además de decirles que ya no dieran parte a prensa.

"Nos dijo que nos retiráramos, que no llamáramos a prensa pero como vimos que con ella no vamos a tener avance decidimos retirarnos. Estamos organizándonos para de ser necesario plantarnos aquí (Palacio). Nos dijo que en unos días nos iba a convocar para informarnos de la currícula pero ya tenemos varios meses con la currícula que ellos han querido poner y no ha funcionado", concluyó.