Asegura 'Bronco' que no quiere arriesgar a maestros y alumnos con clases presenciales

Nuevo León.- Tras la reunión que se llevó a cabo entre autoridades educativas y el gobierno del Estado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" mencionó que no quiere arriesgar la salud de los maestros y alumnos con un regreso a clases presenciales.

"No quiero que ningún niño tenga un riesgo, el riesgo de los niños me dicen muchos si están en la plaza, van al centro comercial, pero van con su mamá y los cuida y los protege y a la escuela no van a ir las mamás y los papás, va a estar el maestro solo.

"Regresar a un millón de niños, aunque sea de manera escalonada, con horarios establecidos es una complicación, no solamente para ustedes sino también para los padres de familia que trabajan", mencionó el mandatario estatal.

Rodríguez Calderón señaló que aún faltan varios días para que se tome la decisión final, la cual calificó como difícil, pero dijo buscará que se haga de manera conjunta entre todo el personal educativo, antes del 30 de agosto.

"Me gustaría que ustedes (tomen la decisión) quienes tienen la autoridad sobre maestros, directores, tengamos la opinión general de todos, no nada más de la decisión mía o de Ángeles, o del sistema educativo o del gobierno como tal.

"Esta es una decisión creo la más difícil de mi vida, la más complicada, no es fácil nada más tomarla para que alguien diga iniciamos", agregó Rodríguez Calderón.