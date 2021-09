Asegura AyD de Monterrey que compensará por alza en recibos

NUEVO LEÓN.- Durante su participación en la glosa del Sexto Informe de gobierno en el Congreso del estado, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, aseguró que compensarán a los usuarios que se vieron afectados con aumentos en sus recibos.

"No se le va cobrar a nadie, luego se van a realizar compensaciones… traemos entre el 8 y 10% de quejas de 1 millón 786,000 usuarios es lo que traemos en tránsito y estará en menos de 10 días solucionado”, mencionó Garza.

Desde la semana pasada, los usuarios de Agua y Drenaje comenzaron a acudir a las diversas oficinas denunciando que de un mes a otro el monto de sus recibos se incrementó hasta al triple y ante esta situación, la paraestatal informó que fue debido a un cambio del sistema operativo que provocó fallas en la impresión de facturas.

En la glosa, Garza reiteró que no se trata de aumento a las tarifas pues dijo que la ley prohíbe realizar un aumento.

“No hay incremento en las tarifas… la legislatura anterior nos autorizó la reestructura del crédito de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, donde prohíbe cualquier modificación a las tarifas, no están modificadas las tarifas.

“Hoy son costos estimados, no habrá un usuario que pague encima de su consumo de tarifa y no hay un incremento de tarifa… los usuarios no van a pagar un centavo más en su tarifa son estimaciones que se han estado corrigiendo”, agregó el titular de Agua y Drenaje de Monterrey.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado