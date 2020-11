Asaltan a feligreses al salir de misa al poniente de Monterrey

Nuevo León.- El asalto ocurrió en los patios de la Parroquia San Juan Evangelista ubicada en la calle Del Trabajo.

El incidente fue denunciado públicamente en la página oficial de Facebook de la parroquia, donde informaron que tres jóvenes habían asaltado a los feligreses que acudieron a misa de 7.

Habitantes de la zona señalaron que esta no es la primera vez que sucede, pues recordaron que hace un año pasó algo similar.

"Sí está difícil porque ya ha pasado varias veces, a mi no me ha tocado, pero sí me he enterado de que ya ha sido varias veces y a personas mayores, entonces aparte de lo que le roban pues el susto que les dan verdad". comentó una habitante del sector.

Es por ello que ya no se sienten seguros ni en la iglesia.

"Viene con miedo uno, pero pues uno ni trae nada, digo no traemos nada, nomás el susto es el que llevamos".

Ante esto solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que se incremente la vigilancia, pues esta zona depende de Fuerza Civil.