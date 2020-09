Vecinos reportan deslave en arroyo Topo Chico

Una obra en el arroyo Topo Chico en la colonia Vicente Guerrero presentó un deslave a causa de las recientes lluvias en el área metropolitana, según se aprecia en unas fotografías que difundió una usuaria de Twitter.

La ubicación la reportan a partir de la calle Hermenegildo Galeana y hasta Quetzales, sobre plaza del sur y Río Tacachi en la citada colonia de San Nicolás.

Este reporte se realizó el día 10 de septiembre, sin embargo, los vecinos siguen con el problema, pues aseguran que no hay señalamientos y el puente que está muy cerca lo utilizan a diario, por lo que se sienten en riesgo.

Lo reporté a @JaimeRdzNL en fb, y ahí me dijo que me dirijiera a @GobSanNicolas ; ellos dijeron que enviarían unidades de @PC_NuevoLeon y pues no hay ni señalamiento de precaución. Muchas personas lo utilizamos diario y es un riesgo evidente, urge que atiendan. Col. V. Guerrero. pic.twitter.com/4sYIl98PpX