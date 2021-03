Arrancan este viernes campañas, sin mítines, ¡y con muchas dudas!

A tan sólo cuatro días de que arranquen de manera oficial las campañas electorales, aún existen un sinnúmero de dudas sobre cómo se realizarán las acciones de promoción de candidatos.

Lo único claro es que los eventos públicos masivos como los mítines no estarán permitidos en el actual proceso electoral, en el que se renovará en Nuevo León un gobernador, 51 alcaldes, 42 diputados locales, de los cuales 26 son por la vía de mayoría y 16 por representación proporcional y 12 legisladores federales.

No obstante, la Comisión Estatal Electoral ni la Secretaría de Salud han determinado los protocolos o reglas concernientes a la forma en que los candidatos podrán hacer recorridos o entrar en contacto físico con sus electores, por ejemplo si podrán visitar a la gente casa por casa, recorrer calles, o incluso reunir a pequeños grupos de vecinos, ya sea en exteriores o interiores, debido a la emergencia sanitaria del Covid-19.

Todo indicaría que la apuesta más segura es que difundan sus mensajes de forma remota tanto a través de medios de comunicación y redes sociales.

Al respecto, la Comisión Estatal Electoral sólo ha podido aclarar que lo que es seguro es que no se realizarán mítines, es decir grandes concentraciones de personas, y que a difusión de las propuestas debe realizarse principalmente a través de los medios masivos, pero en cambio no ha aclarado nada con respecto a los lineamientos del proselitismo de calle, que involucra el estar frente a frente entre candidatos con ciudadanos.

De hecho, la CEE parece "lavarse las manos" al afirmar que ese es un asunto "que compete solamente a Secretaría de Salud".

Sin embargo, los partidos políticos en Nuevo León demandan que sea la autoridad electoral la que ponga las reglas en blanco y negro.

En entrevista con El Horizonte, el presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, pidió a los candidatos y partidos acatar las "generalidades" ya vigentes en materia de salud por la emergencia sanitaria del Covid-19.

"Hay una campaña y hay unas disposiciones sanitarias que emite la Secretaría de Salud para todo, es decir, no las emite por las campañas, no las emite para los partidos de fútbol, las emite para todos... entonces, nosotros tenemos que acatar obviamente eso y los partidos tendrán que adaptarse a eso y los candidatos tendrán que adaptarse a eso", afirmó Garza Castillo.

De acuerdo con el calendario electoral las campañas comenzarán el viernes 5 de marzo y terminarán el 2 de junio.

Ante todo esto, el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina, señaló que han pedido a la CEE emitir reglas para saber qué pueden y no hacer, pero afirmó que no han encontrado eco.

"No tenemos todavía noticia de algún lineamiento o alguna normativa, la Comisión Estatal Electoral no nos ha dicho nada de cómo se van a hacer algunos eventos, nos han dicho que lo recomendable es que sean de pocas personas, con sana distancia, pero, no tenemos, al día de hoy, a una semana de que empiecen las campañas, claro cuáles serían los lineamientos", indicó Tijerina.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Congreso local, Ramiro González, dijo que lo que saben de las reglas es lo que dicta el sentido común, pero hasta ahí.

Exigen normas precisas

El presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina, demandó que sean expertos los que deberían de elaborar los protocolos para la realización de las campañas y las elecciones, y enfatizó que en este proceso no debe intervenir el titular de Salud de Nuevo León, Manuel De la O, pues dijo que su criterio no está apegado a la realidad, imparcialidad y que tiene visión "prohibitiva".

De igual forma, el legislador local de Morena, Ramiro González, agregó que dichos protocolos deben garantizar "piso parejo" y no sólo en beneficio para alguna fuerza política.