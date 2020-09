En San Pedro los papás arman 'escuelitas'; hacen grupos en casas y contratan maestros

San Pedro.- Con el fin de que la educación de sus hijos no decaiga, padres de familia y colegios sampetrinos se han organizado para sostener reuniones y apoyarlos en sus actividades académicas, a este tipo de juntas se les ha comenzado a llamar "escuelitas" a domicilio.

Esto con el objetivo de que los niños puedan volver a convivir entre sí, tengan un maestro físicamente a su cargo y puedan dar seguimiento puntual al programa académico de una educación que hoy es en línea.

En residencias de colonias como Fuentes del Valle y Del Valle se han armado grupos de hasta 10 niños los cuales se reúnen cada mañana para tomar clases con una "miss"

Dicha modalidad la empezaron a implementar decenas de colegios y cientos de padres de familia a partir del 24 de agosto que fue cuando inició el ciclo escolar.

"Son dos conceptos, en el caso del (colegio) Brillamont, por ejemplo, tiene varias modalidades: uno que haces las clases online y otro te mando los documentos y los materiales, y otro es haces un grupito con cuatro o cinco compañeritos y te mando a la ´miss´ a la casa que ustedes digan.

"Nosotros contratamos una miss, viene a mi casa nueve horas a la semana y ahí se juntan, esa es la otra modalidad", dijo un padre de familia quien pidió no ser citado.

Américo Ferrara, director del colegio Brillamont, confirmó esa actividad y señaló que tienen el visto bueno de la Secretaría de Educación del estado porque no se trata de grandes aglomeraciones.

"Se juntan con todas las medidas sanitarias, recomendaciones de salud, mientras no molesten a los vecinos, no tapen cocheras, que bueno que se organicen entre familias para no parar, porque no nada más de salud vive el hombre y la mujer, también de salud socio-emocional", dijo Ferrara.

Añadió que son muchos los beneficios: los niños conviven, los papás tienen espacio para ir a trabajar y los maestros tienen trabajo.

"La Secretaría de Educación está enterada y nos ha dicho que mientras sean personas con instrucción profesional pueden dar clases en casa, mientras que sean los programas de estudios autorizados por la secretaría de educación, pueden hacerse en casa", señaló.

Líderes vecinales piden al estado descartar riesgos

Líderes de colonias y activistas sociales del municipio de San Pedro avalaron la implementación de escuelitas a domicilio, pero también solicitaron a las autoridades estatales descartar riesgos de contagios en esas reuniones.

Patricia Pérez, presidenta de Valle San Ángel, expresó que la Secretaría de Salud debería verificar esas actividades para descartar cualquier riesgo.

La líder vecinal señaló que debe ser la autoridad la que certifique si los menores están seguros en domicilios particulares.

"Vamos a suponer que las señoras quieren darle clases a los niños o contratan a una maestra porque ellas no pueden o no tienen tiempo, el asunto sería cuántos niños se reúnen, en qué condiciones y circunstancias se reúnen y que vaya y evalué la Secretaría de Salubridad, las condiciones en que se están dando las clases.

"A las señoras con tal de no tener a los niños en sus casas o no atenderlos, no ven o miden los riesgos de contagio, entonces si eso se va a permitir pues que lo supervise la Secretaría de Salubridad", expresó.

Y agregó que los padres de familia no pueden, porque algunas trabajan o muchas se sienten incapaces para ayudarles con las clases a los menores.

Por su parte, Patricia Santos, presidenta de la colonia Fuentes del Valle, dijo que aunque no promueve la modalidad de escuelita en casa sí la apoya, porque es comprensible que incluso por salud emocional los niños tengan que interactuar con alguien más.

"Yo no me opongo en ese sentido, tampoco lo promuevo pero entiendo que es una situación de cierta manera económica, emocional, de seguridad.

Agregó que los vecinos del municipio han sido creativos al implementar una solución que además puede ayudar a personas que ahorita tiene que moverse a su lugar de trabajo.

...Y San Pedro busca frenar las reuniones

A pesar de que la Secretaría de Salud del estado permite reuniones de hasta 20 personas y de que se trata de una actividad en un domicilio privado, el secretario del Ayuntamiento de San Pedro, José Dávalos Siller señaló que están buscando frenar las "escuelitas"

El funcionario municipal dijo que hasta el momento han recibido hasta 15 reportes y que han enviado a inspectores de Desarrollo Urbano a conminar a los propietarios que no realicen esas actividades, pues según él, no están permitidos en los reglamentos municipales.

"En los últimos meses se han recibido diferentes reportes de alguna especie de estancia o jardines de niños en distintas zonas del municipio, los reportes hablan de casas que puedan ser utilizadas para que haya cuatro, cinco o 10 niños, eso es lo que se ha recibido en estos reportes.

"Se turnan a la Secretaría de Desarrollo Urbano y se envían inspectores para constatar, se verifica si es cierto el reporte, se le hace la exhortación al particular para que omita esas actividades y de no tener una respuesta positiva se inician los procedimientos por parte de Desarrollo Urbano", indicó Dávalos Siller.

Agregó que hasta el momento no se ha realizado alguna multa, pero señaló que sí la aplicarían si el propietario desobedece a la autoridad.

Por su parte, María Elena Assad, vecina de Bosques del Valle, dijo que esa actividad no es ilegal y que el municipio debería enfocarse en otros temas en lugar de acosar a quienes están buscando soluciones a problemas.

"En lugar de estar haciendo una cacería de brujas contra las personas, los ciudadanos que se quieren organizar para solucionar la situación actual, que el municipio se ponga las pilas y se enfoque a ser eficiente sus gastos y sus procesos en lugar de estar haciendo cacería de brujas a la gente que está solucionando por ellos mismos sin pedir ayuda al municipio un problema real que tienen"" mencionó Assad.