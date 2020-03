Aprueba Congreso pedir respuesta de SCJN; suspenden Comisión Anticorrupción

El Congreso del Estado a propuesta del dipuatdo Asael Sepulveda del PT, designó al presidente de la Mesa Directiva para que acuda a la Suprema Corte a solicitar la aclaración sobre el estatus de Manuel González, respecto al amparo que otorgó en la suspensión por el caso de las Broncofirmas.

Durante la sesión se discutió el tema debido a los distintos posicionamientos al respecto, entre el PAN y PT, sobre la circulación de los dictámenes de parte de la Comisión Anticorrupción.

"Se instruye al presidente de la mesa directiva del h congreso del estado solicitar orientación y criterios sobre los alcances y términos de las suspensiones otorgadas dentro de la controversia constitucional 310/2019 fin de dar cumplimiento satisfactorio las determinaciones del poder judicial de la Federación", dijo Sepúlveda en Tribuna.

Asimismo, se pidió suspender la Comisión Anticorrupción dado que no se tiene una resolución aclaratoria de la SCJN, hecho que también fue aprobado por unanimidad.

Hecho que rechazó la bancada de Movimiento Ciudadano.

" Hoy hubo un pequeño debate porque estamos notando que de nueva cuenta las bancadas desde congreso a excepción nuestra están intentando formular una defensa a favor de Manuel González y Jaime Rodríguez El Bronco para tratar otra vez de dilatar este procedimiento que ya no podemos dilatar No porque nosotros lo digamos no es una posición personal es una posición judicial jurisdiccional del trife", comentó Horacio Tijerina.

"No es un tema de política, es un tema de Justicia que ahora ya queda en evidencia a través de un tablero quién si está dispuesto hacer justicia y quién no.

"Voy a buscar todos los recursos que se puedan para sesionar mañana a las 5 sé que cuento con el apoyo de varios de los miembros de la comisión anticorrupción no quiero que este congreso caiga por quinta vez en un desacato", comentó Bonifacio de la Garza.

Los legisladores votaron dicha propuesta quedando 30 a favor y cuatro en contra, para dicha propuesta.