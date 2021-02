Apoyará NL con registro alterno por fallas en plataforma de la federación

Monterrey.- Por las dificultades que presenta la plataforma del gobierno federal para el registro de adultos mayores para la aplicación de vacuna contra Covid, Nuevo León realizará uno alterno, para asegurarse que todos reciban la dosis.

A pregunta expresa al Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, sobre si habrá intervención ante las fallas que existen en la página para anotarse, el funcionario señaló que sí, pues el objetivo es poner la vacuna.

"Si no nos da la plataforma del gobierno federal haremos un registro alterno, el objetivo es poner la vacuna, ese es el objetivo no importa el registro, o sea, quien lo haga.

Si lo hace la secretaría de salud del estado, la secretaría de bienestar, el ejercito, el presidente municipal, el objetivo es el paciente, es aplicar la vacuna, no queremos politizar el tema y si se bloquea una plataforma, pues lo haremos en conjunto para seguir avanzando", indicó.

Añadió que no está de acuerdo en el esquema de vacunación que está implementando la federación pues en ningún otro país se usan esos registros.

"Utilizaron una plataforma que se bloqueó, nada más la implementaron e inmediatamente no funcionó, no sirvió para nada, yo me hago una pregunta ¿que países del mundo utilizan una plataforma para vacunar? No hay.

"Necesitamos ser más facilitadores, necesitamos hacer una estrategia como en los países del primer mundo para poder alcanzar a un número mayor de personas en menos tiempo", concretó.