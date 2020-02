Apoyan bloqueo de créditos a IP contaminante; activistas consideran 'por fin hay una medida real'

Activistas ambientales y sociales aplaudieron que los fondos financieros internacionales, como BlackRock, hayan determinado ya no prestar dinero a empresas contaminantes, al tiempo que dijeron que estarán atentos a que esto se cumpla.

Luego de que ayer El Horizonte publicara que dicha firma -a través de una carta- puntualizara que la sustentabilidad será una pieza integral en la construcción de portafolios y el manejo de riesgo, Guillermo Martínez Berlanga dijo que por fin se tomará una medida real para obligar a las empresas a bajar sus emisiones, sin embargo, pidió que se cumpla.

"Sí, por supuesto al exterior, los bancos no se manejan solos, están sus sedes en Madrid, Londres, Tokio, hay que exigirles que respeten ese compromiso que se debe en gran medida porque estamos acabando con el planeta", puntualizó.

El activista dijo que desde hace años ya se había planteado la medida y nunca los escucharon y celebró que ya exista esa determinación.

"Es una excelente medida, me parece acertada, no sé si estemos a tiempo o no, pero que bueno que los bancos estén en esa postura, que respeten y que no financien proyectos que no son sustentables, no solo es la contaminación", expuso.

Gilberto Marcos, presidente de Vertebra, coincidió en que es una "gran medida", pero dijo que hay limitantes como colectivos para poder denunciar a las empresas al exterior por lo que sería responsabilidad del gobierno rendir un informe a las financieras.